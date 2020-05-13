Суперкары несостоявшегося автосалона: четыре топовых модели

Женевский автосалон 2020 года так и не состоялся из-за пандемии коронавируса. Но ведь новейшие автомобильные разработки уже были готовы к презентации. Вот автопроизводители и решили, что не стоит пропадать добру и представили новые автомобили онлайн. Представляем вашему вниманию несколько автомобилей, которые из-за печального стечения обстоятельств еще недьзя испытать на дороге, но полюбоваться вполне возможно.

Топливный коктейль: Koenigsegg Gemera





Мегакар - именно так по собственной инициативе в Koenigsegg называют четырехместную Gemera, поскольку ее мощность превышает один мегаватт (1360 л.с.). Двигатель работает на смеси - биоэтаноле второго поколения, метаноле марки Vulcanol и любой их смеси, а также на смеси Е85 и обычном бензине. В общем, столь же "невинен", сколь и электромобиль.

Колеса из кусков композита: Zenvo TSR-S





Лимитированные гиперкары от датского бренда Zenvo довольно интересны. Очередная новинка, Zenvo TSR-S обладает антикрылом, способным менять угол наклона при повороте руля, а также экспериментальными деталями из углепластика. Кузовные панели получили разнонаправленное сочетание волокон, которые создают геометрический рисунок. Но главное в Zenvo TSR-S - уникальные 21-дюймовые диски из фрагментированного карбона, изготовляемые вручную в течение недели и обеспечивающие экономию веса в 15 кг.

Метанольный суперкар: Roland Gumpert Nathalie





У машины - женское имя, Натали - в честь дочери Роланда Гумперта, который и придумал концепт. Основным источником энергии в Nathalie служит Т-образная батарея емкостью 190 кВт∙ч, а "запасной" генератор - электрохимический, работающий на топливных ячейках. Подход известный, но малоприменяемый, а в этом авто - еще и с "изюминкой": для выработки тока посредством химической реакции тут используется не водород, а метанол.

Суперкар из 3D-принтера: Czinger 21С





Звездный час стартапа Czinger настал только онлайн. И очень жаль, ведь разработка калифорнийских специалистов действительно стоящая. Czinger 21С обладает идеальным балансом, а создатели машины утверждают, что она легко побьет мировой рекорд скорости, разогнавшись до 400 км/ч и затормозив до полной остановки всего за 29 секунд. Ну а самая "вишенка" на торте - авто собрали из деталей, напечатанных на 3D-принтере.

Вот такими автомобилями нас должен был порадовать в этом году Женевский автосалон. Уверены, настанет время, когда єтих красавцев можно будет созерцать вживую. Также издание "Комментарии" расскажет о крутых автомобилях для суровых и уверенных в себе мужчин.

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