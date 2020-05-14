Крутые автомобили, которые получили свои названия в честь животных

Задумывался ли ты, как автопроизводители подбирают названия своим машинам? Иногда то или иное имя автомобиля звучит настолько загадочно, что даже не все сотрудники компании-автопроизводителя понимают, в чем заключается полет мысли их директора. Но сегодня мы поговорим о достаточно простых названиях автомобилей, а именно о тех, которые стали именоваться в честь животных.

De Tomaso Pantera



Этот спорткар пришел на смену модели De Tomaso Mangusta в 1970 году, и выпускался вплоть до 1991 года. За все время было произведено 7260 машин. Первые Pantera оснащались 5,8-литровыми моторами мощностью 330 л.с. До сотни спорткар разгонялся всего за 5,5 секунд. В 1975 году Ford перестал импортировать эти машин в США, но уже на тот момент по стране колесили 5,5 тыс. De Tomaso Pantera.

Ford Mustang

У компании Ford уже был опыт продажи "звериных" машин: Puma, Cougar, Falcon Thunderbird, но с появлением в 1964 году модели Mustang, их слава сошла на нет, а новый масл-кар стал настоящей звездой и успехом марки. За первые 18 месяцев продаж компания смогла реализовать 1 млн. этих машин. "Мустанг" пользовался спросом среди молодежи, поскольку обладал отменными характеристиками и был едва ли не самым дешевым автомобилем на рынке.



Jaguar E-Type

Конечно, можно было остановиться на любом автомобиле этой марки, но, решили выбрать все же E-type. XK120, Mk2, XJ, D-Type, XK... Но ведь есть отличный спорткар E-type, который выпускался с 1961 по 1975 год. После премьеры Энцо Феррари назвал E-type "Самой красивой машиной, сделанной когда-либо". В 2004 году издание Sports car International поместило этот автомобиль на первом месте в рейтинге "Машины 60-х", а в 2008 году E-type занял первое место в рейтинге Daily Telegraph - "100 самых красивых машин".

Mitsubishi Colt

Несмотря на то, что марка Mitsubishi появилась еще в 1917, на протяжении десятилетий в Европе эти японские машин продавались под именем Colt (жеребенок). Лишь в 60-х годах на рынке появилась модель Mitsubishi Colt, которая расставила все по своим местам. За все время модель выпускалась в различных кузовах: седаны, универсалы, фастбеки, хетчбэки. Но и сейчас, последний остается самым популярным.

Porsche Cayman

Модель Cayman является модернизированной версией купе Boxter, которое снискало славу благодаря своей доступности. Если цена на "Бокстер" в Украине стартует с отметки 60,5 тыс., то за "Кайман" придется выложить уже от 62,3 тыс. Кстати, кайман - вид крокодилов и правильно писать не сayman, а caiman.

Похоже, эти автомобили создавались большими любителями животного мира. Конечно, этими названиями список не ограничивается, он значительно больше. Также издание "Комментарии" расскажет об автомобилях, которые будут незаменимы во время армаггедона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!