Новый китайский электромобиль появится на европейском рынке

Китайский производитель автомобилей BYD объявил, что его седан Han EV поступит в продажу в Европе. Этот флагманский электрический седан будет соперничать с популярным электромобилем Tesla Model 3.

Упакованный по фирменной технологии "Blade Battery", Han EV, как утверждается, предлагает большую эффективность по сравнению с конкурентами, а также более широкий диапазон и более высокий уровень безопасности. BYD утверждает, что Han EV сможет проехать 605 кілометрів без подзарядки, хотя это требование основано на более старых тестах NEDC. Когда автомобиль поступит в продажу, здесь потребуется показатель WLTP европейского уровня.

С точки зрения производительности, у EV EV заявленное время разгона 0-100 километров в час составляет 3,9 секунды. В то же время он включает в себя интеллектуальную интегрированную тормозную систему Bosch - первую для китайского электромобиля EV - которая, по сообщениям, улучшает тормозные характеристики.

Помимо подключения 5G, Han EV получает интеллектуальные функции помощи при вождении, аналогичные системе Autopilot, которая есть в моделях Tesla. Интерьер автомобиля использует аналогичный дизайн центрального дисплея, как и в автомобилях Tesla.

Фирма прогнозирует, что электромобиль Han будет стоить от 45 000 до 55 000 евро. Предполагается выпустить его в Китае к концу июня 2020 года. Вполне вероятно, что модель появится в продаже вскоре после этого в Европе, хотя в настоящее время не было объявлено ни одной конкретной даты.

Как сообщало издание "Комментарии", чешская компания представит электромобиль в стиле ретро.

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