В Сети появился шпионский обзор уникальной модели Mercedes-Benz

Вполне вероятно, что в скором времени на мировом авторынке появится еще одна сенсационная новинка - уникальный Mercedes-Benz S600 Royale. Его первые фотографии появились в Facebook ещё в 2015 году, но их успели оперативно удалить. После этого машину видели в Калифорнии, в Монако, а недавно секретный автомобиль попал на глаза случайному видеоблогеру.

Этот шпионский 5-минутный ролик является наиболее подробным обзором автомобиля S600 Royale. На видео можно увидеть, что у нового авто фонари и фары от Mercedes-Benz SLS AMG, боковые воздухозаборники, как у SLR. Существует предположение, что экстерьер автомобиля напоминает классику жанра от Mercedes-Benz — модели S-Class в кузовах W111 и W112.







На сегодняшний день ни один дизайнер или мастерская не признались, что эксклюзивные автомобиль – это их разработка. Поговаривали, что S600 Royale – дело рук Хенрика Фискера, но сам он решительно открестился от таких заявлений. По сообщениям непроверенных источников, люксовая новинка создана для кого-то из членов королевской семьи Саудовской Аравии и будет существовать в единственном экземпляре. Впрочем, не исключено, что это всё лишь слухи. Единственное, что доподлинно известно, благодаря не изменённому VIN-номеру, – автомобиль создан на базе Mercedes-Benz S550 2014 года.

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