Быстрее ветра: пять мотоциклов, скорость которых не знает равных

Многие крутые парни отдают предпочтение мотоциклам, а не автомобилям. Мчаться на встречу ветру, делать крутые повороты, чувствовать приплыв адреналина... Это ли не мечта для тех, кто любит острые ощущения. Не последнюю роль в мотоцилах играет их скорость. И сегодня мы расскажем тебе о пяти моделях мотоциклов, которые стали неуловимыми для любых других транспортных средств.

Honda CBR1100XX Blackbird





Максимальная скорость – 310 км/час

Самый быстрый мотоцикл середины 1990-х. Рабочий объем четырехцилиндрового двигателя – 1150 кубических сантиметров.

Ducati Desmosedici RR





Максимальная скорость – 310 км/час

Обладает впечатляющими техническими характеристиками. В основе скорости и мощи – наличие рекордного 4-цилиндрового двигателя общим объемом 990 кубических сантимтеров.

MTT Turbine Superbike Y2K





Максимальная скорость – 360 км/час

Единственный разрешенный для использования на обычных дорогах мотоцикл, оснащенный газотурбинным двигателем. Стремительность и устойчивость машины на трассе обеспечивает установленный на ней Rolls-Royce 250-C20.

Suzuki Hayabusa





Максимальная скорость – 397 км/час

Рабочий объем двигателя – 1340 кубических сантиметра. S-DMS (переключатель режима движения Suzuki) позволяет мотоциклисту выбирать одну из двух различных настроек мотора в зависимости от дорожных условий или собственных предпочтений.

Dodge Tomahawk





Максимальная скорость - 560 км/час

Двигатель – 10-цилиндровый V-образный от автомобиля Dodge Viper. Мощность – 500 л.с. Из-за сдвоенных колес многие считают его отдельным видом квадрицикла.

На таких мотоциклах ты сразу же почувствуешь себя настоящим богом ветра. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти самых крутых мотоциклах для рисковых парней.

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