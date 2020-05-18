Быстрее ветра: пять мотоциклов, скорость которых не знает равных

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Многие крутые парни отдают предпочтение мотоциклам, а не автомобилям. Мчаться на встречу ветру, делать крутые повороты, чувствовать приплыв адреналина... Это ли не мечта для тех, кто любит острые ощущения. Не последнюю роль в мотоцилах играет их скорость. И сегодня мы расскажем тебе о пяти моделях мотоциклов, которые стали неуловимыми для любых других транспортных средств.
Honda CBR1100XX Blackbird
Максимальная скорость – 310 км/час
Самый быстрый мотоцикл середины 1990-х. Рабочий объем четырехцилиндрового двигателя – 1150 кубических сантиметров.
Ducati Desmosedici RR
Максимальная скорость – 310 км/час
Обладает впечатляющими техническими характеристиками. В основе скорости и мощи – наличие рекордного 4-цилиндрового двигателя общим объемом 990 кубических сантимтеров.
MTT Turbine Superbike Y2K
Максимальная скорость – 360 км/час
Единственный разрешенный для использования на обычных дорогах мотоцикл, оснащенный газотурбинным двигателем. Стремительность и устойчивость машины на трассе обеспечивает установленный на ней Rolls-Royce 250-C20.
Suzuki Hayabusa
Максимальная скорость – 397 км/час
Рабочий объем двигателя – 1340 кубических сантиметра. S-DMS (переключатель режима движения Suzuki) позволяет мотоциклисту выбирать одну из двух различных настроек мотора в зависимости от дорожных условий или собственных предпочтений.
Dodge Tomahawk
Максимальная скорость - 560 км/час
Двигатель – 10-цилиндровый V-образный от автомобиля Dodge Viper. Мощность – 500 л.с. Из-за сдвоенных колес многие считают его отдельным видом квадрицикла.
На таких мотоциклах ты сразу же почувствуешь себя настоящим богом ветра. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти самых крутых мотоциклах для рисковых парней.
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