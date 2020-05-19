Мечта экстремала: три самых крутых гоночных автомобиля

Наблюдать за автомобильными гонками любят многие мужчины. А есть и такие, которые принимают в них самое деятельное участие. Казалось бы, все гоночные автомобили отличаются невероятно высокой скоростью и среди них нет таких, которые выделялись бы как-то по особенному. Тем не менее, даже среди гоночных автомобилей есть свои фавориты, которые уверенно оставляют соперников позади. Сегодня мы расскажем о некоторых таких моделях.

Radical SR3 SL





Об этой машине не нужно много говорить, достаточно узнать ее характеристики. Radical SR3 SL оснащена 2-литровым мотором, который развивает 300 л.с. От нуля до сотни этот рейс-кар разгоняется за 3,1 сек, а максимальная скорость составляет 260 км/час. При этом автомобиль весит 675 килограммов.

Стоимость Radical SR3 SL составляет 110 тысяч долларов.

Caterham 7 Superlight R500





Caterham 7 Superlight R500 никогда не выедет за пределы гоночной трассы. Дело даже не в скорости (100 км/час автомобиль набирает за 2,8 сек), и не в мощности (2-литровый мотор выдает сразу 263 л.с.).

Это авто было создано специально для гонок в 2008 году, и сразу было признано программой Top Gear лучшим автомобилем года. За рулем Superlight R500 Стиг проехал тестовый круг быстрее, чем на Pagani Zonda F и Bugatti Veyron.

Caterham 7 Superlight R500 оценивают в 50 тысяк долларов.

KTM X-Bow





Компания КТМ представила гоночный болид X-Bow на Женевском автосалоне в 2007 году. Машина разрабатывалась совместно с Audi, и во многом благодаря немецким технологиям, X-Bow весит всего 700 килограммов.



Под капотом у авто 1,9-литровый мотор мощностью 240 л.с. Первую сотню X-Bow преодолевает за 3,9 сек, а максимальная скорость ограничен на отметке 250 км/час. Но на специальных шинах машину можно разогнать и до 290 км/час.

Стоит такое удовольствие 90 тысяч долларов.

Многие экстремалы хотели бы побывать за рулем таких автомобилей. Также издание "Комментарии" расскажет о том, как тренируются механики Формулы 1.

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