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Испанцы представили электробайк для начинающих водителей

Электробайк Bravo GLE сможет проехать до 100 километров на одной зарядке

сегодня, 14:43
Автор:

• Зинченко Павел

Испанцы представили электробайк для начинающих водителей

У испанской компании Ebroh появился новый мотоцикл под названием Bravo GLE. Это меньший электрический мотоцикл и эквивалент 125-кубового мотоцикла с бензиновым двигателем. Это делает электрический мотоцикл отличным выбором для начинающих или относительно опытных гонщиков. Это мотоцикл по разумной цене и с довольно хорошими характеристиками.

Мотоцикл оснащен литиевой батареей 75 Ач 72 В и бесщеточным электродвигателем мощностью 5000 Вт. Максимальная скорость для этого мотоцикла составляет 110 км / ч. Байк также может проехать до 100 километров за одну зарядку, что составляет 62 мили, и для полной зарядки потребуется пять часов. Существует два режима мощности: низкий и высокий. Существует также обратный режим, который облегчает маневрирование на парковках.

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Согласно RideApart, мотоцикл весит 147 кг, что делает его примерно таким же тяжелым, как некоторые другие мотоциклы для начинающих. Это стандартный мотоцикл, хотя компания называет его спортивно-туристической машиной. Bravo GLE доступен в красном, черном и синем цветах. Его стоимость составляет 4490 евро.

Как сообщало издание "Комментарии", польская компания представила электромобиль, способный сужаться.


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Источник: https://www.webbikeworld.com/the-ebroh-bravo-gle-is-a-125cc-equivalent-electric-motorcycle/
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