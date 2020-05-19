Испанцы представили электробайк для начинающих водителей

У испанской компании Ebroh появился новый мотоцикл под названием Bravo GLE. Это меньший электрический мотоцикл и эквивалент 125-кубового мотоцикла с бензиновым двигателем. Это делает электрический мотоцикл отличным выбором для начинающих или относительно опытных гонщиков. Это мотоцикл по разумной цене и с довольно хорошими характеристиками.

Мотоцикл оснащен литиевой батареей 75 Ач 72 В и бесщеточным электродвигателем мощностью 5000 Вт. Максимальная скорость для этого мотоцикла составляет 110 км / ч. Байк также может проехать до 100 километров за одну зарядку, что составляет 62 мили, и для полной зарядки потребуется пять часов. Существует два режима мощности: низкий и высокий. Существует также обратный режим, который облегчает маневрирование на парковках.





Согласно RideApart, мотоцикл весит 147 кг, что делает его примерно таким же тяжелым, как некоторые другие мотоциклы для начинающих. Это стандартный мотоцикл, хотя компания называет его спортивно-туристической машиной. Bravo GLE доступен в красном, черном и синем цветах. Его стоимость составляет 4490 евро.

Как сообщало издание "Комментарии", польская компания представила электромобиль, способный сужаться.

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