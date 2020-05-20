Автопроизводитель BMW представил супербыстрый внедорожник

После нескольких месяцев слухов и шпионских снимков, BMW наконец-то представила свой первый внедорожник Alpine для Америки: XB7. 2021 Alpina XB7, оснащенный двухцилиндровым V-8 мощностью 612 лошадиных сил и хитрой трансмиссией, обещает стать одним из самых интересных внедорожников немецкого автопроизводителя.

Основанный на стандартном BMW X7, XB7 был сильно модифицирован немецким тюнером Alpina. Как и седан B7, он будет продаваться в дилерских центрах BMW по всей стране. Автомобиль имеет 4.4-литровый V-8 BMW, использует два турбонагнетателя с двойной спиралью, дополнительные радиаторы и специальные интеркулеры Alpina для получения 612 лошадиных сил при 5500 - 6600 об / мин и 290 фунт-фута крутящего момента при 2000 - 5000 об / мин. Тяга достигает всех четырех колес через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, которая, по информации BMW, была усилена в сотрудничестве с ZF, чтобы справиться с дополнительным поворотом.

В задней части находится недавно разработанный электрически переменный активный дифференциал повышенного трения, способный регулировать степень блокирующего действия в зависимости от таких вещей, как скорость колеса, коэффициенты трения, угол поворота рулевого колеса, угол рыскания и другие факторы.

Как и остальные модели X7, Alpina XB7 будет построен на заводе BMW в Спартанбурге, штат Южная Каролина, в США. Цены начинаются от 141 300 долларов США. Первые поставки запланированы на сентябрь 2020 года.

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