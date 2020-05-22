Японский автопроизводитель Mazda представил свой первый электромобиль

Японский автопроизводитель Mazda начал производство своей первой полностью электрической модели - городского внедорожника MX-30 - в преддверии европейского выпуска в конце этого года.

В то время как европейское подразделение Mazda сообщает, что стремится привезти MX-30 в Европу, центральный офис компании сообщил информационному порталу CarAdvice, что никакого официального решения принято не было.

Mazda MX-30 оснащена аккумуляторной батареей на 35,5 кВт, что хорошо для заявленной мощности 107 кВт на передние колеса и приблизительно 200 км диапазона пробега по более строгому стандарту тестирования WLTP. Mazda утверждает, что MX-30 можно зарядить до 80 процентов в течение примерно 40 минут с помощью быстрой зарядки от постоянного тока.

Ожидается, что автомобиль появится у европейских дилеров уже осенью этого года. Пока неизвестно, появится ли он также и на рынке Соединенных Штатов. В начале весны Mazda объявила, что электромобиль MX-30 будет стоить 37 тысяч долларов. На рынке автомобиль появится в 2021 году.

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