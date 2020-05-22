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Пять автомобилей, которые идеально подойдут для занятия сексом

Любой из этой пятерки обеспечит романтику во время дальнего путешествия

сегодня, 14:47
Автор:

• Зинченко Павел

Пять автомобилей, которые идеально подойдут для занятия сексом

Многие влюбленные пары практикуют секс в автомобиле. Безусловно, в этом есть свое колорит. Уединится от всего мира, сбежать подальше от суеты, которая нас окружает, оказаться лишь вдвоем у обочины большой дороги или на лесной лужайке... Все это так и веет романтикой. Если ты еще только задумываешься о покупке собственного автомобиля и при этом не исключаешь возможности предаваться любовным утехам в его салоне, то мы с радостью расскажем тебе, какие автомобили больше всего для этого подойдут.

Volvo V70

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На протяжении многих лет со дня существования Volvo V70, эта модель значительно улучшилась. Новейшая версия – самая передовая с точки зрения комфорта. Сидения не только эргономичны, но и оснащены мониторами. Можно посмотреть фильм для настроения. Задняя часть автомобиля достаточно просторна для занятия сексом.

Bentley Continental Flying Spur Speed

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Bentley Continental Spur Speed один из лучших и наиболее комфортабельных автомобилей класса люкс. Преимущество этого автомобиля перед другими – его аудиосистема, способная заглушить любые крики и стоны. Веселитесь!

Volkswagen Jetta SportWagen TDI

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Volkswagen Jetta Sportwagen TDI выглядит как обычный автомобиль, но, поверь, секс в нем  - поистине волшебный опыт. Задние сидения удобные и просторные. А самое главное, в крыше есть окошка, и вы сможете наслаждаться звездным небом.

Toyota Sequoia

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Еще один очень удобный автомобиль для секса - Toyota Sequoia. Первоначально он был разработан для большой семьи, но мы считаем, что создавать семью в нем гораздо интереснее. Задние сиденья очень просторны и легко превращаются в любовное ложе. Этот внедорожник – отличное место, чтобы хорошо провести время.

Honda Element

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Создатели Honda Element утверждают, что создали этот автомобиль для тех, кому не сидится дома. В ней можно возить туристическое снаряжение или спортивное оборудование. Но, конечно, есть способ использовать просторный салон машины поинтересней. И кстати, сидения этой машины раскладываются на 180 градусов.

Любой из этих автомобилей может стать незаменимым во время романтических путешествий. Также издание "Комментарии" расскажет об автомобилях, которые получили свои названия в честь животных.


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Источник: https://mport.ua/devuski/adult/769944-top-7-udobnyh-avtomobilej-dlja-seksa
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