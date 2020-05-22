Renault может не пережить кризис из-за коронавируса без помощи французского правительства

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9181.18
ETH/USD
207.07
LTC/USD
44.15
USD/UAH
26.96
EUR/UAH
29.45
RUB/UAH
0.37
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэйр заявил в пятницу, что французский
автомобильный производитель Renault столкнулся с серьезными финансовыми
проблемами. Об этом пишет CNN.
"Renault может исчезнуть",– сказал он радиостанции Europe 1.
Компания в 2019 году показала худший финансовый результат за десятилетие, и
пандемия коронавируса только усугубила ситуацию.
Автопроизводители борются со спадом спроса на автомобили и огромными
перебоями в их производстве, поскольку меры по сдерживанию пандемии коронавируса
вынудили закрыть заводы. Renault прекратила производство на 12 своих заводах во
Франции в середине марта, возобновив работу на большинстве из них только в этом
месяце.
Комментарии Ле Мэйр появляются на фоне спекуляций во французских газетах о
том, что Renault вероятно готовится к закрытию нескольких производственных
объектов во Франции, в том числе ведущего завода во Флене, к северу от Парижа.
Французское правительство и японская компания Nissan являются крупнейшими
акционерами Renault, каждый из которых владеет 15% долей в компании. В
настоящее время правительство ведет переговоры об условиях предоставления
Renault кредита в размере 5 млрд евро, который Ле Мэйр пока не подписал.
Ранее "Комментарии" писали, что Renault
представил электрическую модель автомобиля с возможностью изменений
размеров кузова в зависимости от потребностей владельца.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости