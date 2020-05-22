Renault может не пережить кризис из-за коронавируса без помощи французского правительства

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэйр заявил в пятницу, что французский автомобильный производитель Renault столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Об этом пишет CNN.



"Renault может исчезнуть",– сказал он радиостанции Europe 1.

Компания в 2019 году показала худший финансовый результат за десятилетие, и пандемия коронавируса только усугубила ситуацию.

Автопроизводители борются со спадом спроса на автомобили и огромными перебоями в их производстве, поскольку меры по сдерживанию пандемии коронавируса вынудили закрыть заводы. Renault прекратила производство на 12 своих заводах во Франции в середине марта, возобновив работу на большинстве из них только в этом месяце.

Комментарии Ле Мэйр появляются на фоне спекуляций во французских газетах о том, что Renault вероятно готовится к закрытию нескольких производственных объектов во Франции, в том числе ведущего завода во Флене, к северу от Парижа.

Французское правительство и японская компания Nissan являются крупнейшими акционерами Renault, каждый из которых владеет 15% долей в компании. В настоящее время правительство ведет переговоры об условиях предоставления Renault кредита в размере 5 млрд евро, который Ле Мэйр пока не подписал.

Ранее "Комментарии" писали, что Renault представил электрическую модель автомобиля с возможностью изменений размеров кузова в зависимости от потребностей владельца.

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