Стиль диктатора: главные особенности автомобиля Гитлера

Руководители государств в основном передвигаются на роскошных, надежных и бронированных автомобилях. Далеко не всегда это их личный выбор. Просто статус обязывает. Не исключением в этом плане стали и всемирно известные диктаторы. Более того, фактически они долгое время задавали тон тому, на каких автомобилях стоит передвигаться. Сегодня мы расскажем вам, с помощью какого автомобиля менял свое место дислокации лидер Третьего Рейха Адольф Гитлер.

Сразу стоит отметить, что Mercedes-Benz 770K был сделан вовсе не персонально для Адольфа Гитлера и не по его личному заказу, как свидетельствуют несколько популярных мифов в сети. Машина создавалась как автомобиль для первых лиц государства. Первый образец Mercedes-Benz 770K был выпущен в 1938 году. Гитлеру машина понравилась, а поэтому проекту дали зеленый свет. Всего было создано шесть таких авто. Должно было быть больше, но война расставила свои приоритеты. Поэтому сначала на 770-ый посадили только самых видных нацистов.





Автомобиль был надежно бронирован со всех сторон. С задней стороны установлена самая толстая бронепластина. Окна в Mercedes-Benz 770K были бронированные. Для своего времени машина для Гитлера имела один из лучших показателей защиты от баллистических повреждений. Броня 700K делалась по индивидуальным проектами. Единственное незащищенное место - это верхняя часть авто.

С технической точки зрения Mercedes-Benz 770K был настоящим произведением инженерного искусства своего времени. Во-первых, автомобиль был лимузином, однако мог быть оперативно превращенный в кабриолет. Во-вторых, все важные узлы, без которых дальнейшее движение не был возможным в 770-м, были продублированы. Все это отразилось на массе автомобиля, он был очень тяжелым. В движение Mercedes фюрера приводился 7.7-литровым двигателем с отдачей в 230 лошадиных сил.





Стоил такой Mercedes-Benz около 40 тысяч рейхсмарок. Для сравнения "плебейський" "Жук" стоил примерно в 1 тысячу марок. Автомобиль использовался Адольфом Гитлером преимущественно для государственных поездок, а также для проведения официальных мероприятий. Собственно, модель 770 является одним из наиболее известных автомобилей компании-производителя во многом благодаря многочисленным документальным кадрам.

Гитлер был жестоким диктатором и военным преступником. Но все же автомобиль в этом не виноват, поэтому позволим себе немножко повосхищаться им. Также издание "Комментарии" расскажет, на каких автомобилях передвигался Илон Маск до Tesla.

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