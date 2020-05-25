Стиль диктатора: главные особенности автомобиля Гитлера

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Руководители государств в основном передвигаются на роскошных, надежных и бронированных автомобилях. Далеко не всегда это их личный выбор. Просто статус обязывает.
Не исключением в этом плане стали и всемирно известные диктаторы. Более того,
фактически они долгое время задавали тон тому, на каких автомобилях стоит
передвигаться. Сегодня мы расскажем вам, с помощью какого автомобиля менял
свое место дислокации лидер Третьего Рейха Адольф Гитлер.
Сразу стоит
отметить, что Mercedes-Benz 770K был сделан вовсе не персонально для
Адольфа Гитлера и не по его личному заказу, как свидетельствуют несколько
популярных мифов в сети. Машина создавалась как автомобиль для первых лиц
государства. Первый образец Mercedes-Benz 770K был выпущен в 1938 году. Гитлеру
машина понравилась, а поэтому проекту дали зеленый свет. Всего было создано
шесть таких авто. Должно было быть больше, но война расставила свои
приоритеты. Поэтому сначала на 770-ый посадили только самых видных нацистов.
Автомобиль был
надежно бронирован со всех сторон. С задней стороны установлена самая толстая
бронепластина. Окна в Mercedes-Benz 770K были бронированные. Для своего времени
машина для Гитлера имела один из лучших показателей защиты от баллистических
повреждений. Броня 700K делалась по индивидуальным проектами. Единственное незащищенное
место - это верхняя часть авто.
С технической
точки зрения Mercedes-Benz 770K был настоящим произведением инженерного искусства
своего времени. Во-первых, автомобиль был лимузином, однако мог быть оперативно
превращенный в кабриолет. Во-вторых, все важные узлы, без которых дальнейшее движение
не был возможным в 770-м, были продублированы. Все это отразилось на массе
автомобиля, он был очень тяжелым. В движение Mercedes фюрера приводился 7.7-литровым
двигателем с отдачей в 230 лошадиных сил.
Стоил такой
Mercedes-Benz около 40 тысяч рейхсмарок. Для сравнения "плебейський" "Жук"
стоил примерно в 1 тысячу марок. Автомобиль использовался Адольфом
Гитлером преимущественно для государственных поездок, а также для проведения официальных
мероприятий. Собственно, модель 770 является одним из наиболее известных автомобилей
компании-производителя во многом благодаря многочисленным документальным кадрам.
Гитлер был жестоким диктатором и военным преступником. Но все же автомобиль в этом не виноват, поэтому позволим себе немножко повосхищаться им. Также издание "Комментарии" расскажет, на каких автомобилях передвигался Илон Маск до Tesla.
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