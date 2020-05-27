Французское правительство окажет поддержку владельцам электромобилей

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Французское правительство объявило о пакете помощи в размере 8 миллиардов евро, чтобы помочь автопрому оправиться от кризиса с коронавирусом, включая увеличение стимулов для новых электромобилей и расширение программы утилизации, чтобы убрать с дороги старые модели с более высоким уровнем загрязнения.
Выступая во вторник на заводе запчастей Valeo в северной Франции, президент Эммануэль Макрон сказал, что правительство хочет, чтобы Франция стала европейским лидером в области электромобилей, заставив автопроизводителей репатриировать производство из-за рубежа и разрабатывать новые модели на французской земле.
"Нам нужна мотивирующая цель: сделать Францию ведущим производителем экологически чистых транспортных средств в Европе, обеспечив производство более 1 миллиона электрических и гибридных автомобилей в год в течение следующих пяти лет", - сказал Макрон на пресс-конференции.
Чтобы достичь этой цели, Макрон заявил, что Франция увеличит государственный бонус для частных потребителей, покупающих электромобили (стоимостью до 45 000 евро), до 7000 евро. Бизнес-клиенты могут получить бонус в размере 5000 евро. Для подключаемых гибридных транспортных средств будет предоставлен бонус в размере 2 000 евро, если они могут проехать не менее 50 км только от аккумулятора и стоят не более 50 000 евро. Более щедрый бонус для электромобилей будет доступен с 1 июня до 31 декабря 2020 года.
Другие меры, объявленные во вторник, включают создание фонда в 1 млрд. евро для поддержки производства, в том числе 200 млн. евро в виде грантов поставщикам на модернизацию заводов. Стартапы и другие перспективные компании будут обеспечены инвестиционным капиталом в 600 миллионов евро.
Как сообщало издание "Комментарии", Renault может не пережить кризис из-за коронавируса без помощи французского правительства
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