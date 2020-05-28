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Десять эффективных способов угробить автомобиль. Часть 1

Если хочешь уничтожить свой автомобиль как можно быстрее, совершай эти действия

28 мая 2020, 11:19 comments754
Автор:

Зинченко Павел

Десять эффективных способов угробить автомобиль. Часть 1
У каждого водителя своя манера обращения со своим автомобилем. Кто-то буквально сдувает с него пылинки, сразу после покупки отправляется в церковь, чтобы освятить, и без крайней необходимости не использует ни одной дополнительной функции, которую может предоставить автомобиль. Но есть и водители с абсолютно противоположным подходом к своему транпортному средству. Они постоянно совершают действия, которые шаг за шагом портят автомобиль.
Сегодня мы расскажем тебе о том, чего не нужно делать, если ты хочешь, чтобы твой автомобиль служил тебе верой и правдой долгие годы.
Резкий старт и тормоз
Независимо от того, насколько хороша подвеска авто, она имеет свойство изнашиваться, особенно, если ее нагружают без всякой меры. В арсенале водителя нужны иногда и резкий старт, и резкий тормоз в аварийных ситуациях, но вот по неровным участкам или просто ради забавы гнать по бездорожью не стоит. 
Опираться рукой на рычаг переключения передач
Во многих фильмах водители гоняют на своих авто, держась за руль одной рукой, а второй крепко сжимая рычаг переключения передач. Конечно, такое положение может быть удобным, но противоречит безопасному вождению: обе руки должны быть на руле. 
Не прогревать двигатель летом
Летом, конечно, жарко, но не для двигателя. Его рабочая температура - не 20 и не 30 градусов, а минимум 90. Именно при таких условиях нормально функционируют системы и смазка, поддерживается необходимое давление масла, детали не истираются, а мотор работает ровно. Кстати, именно из-за этой ошибки часто загорается лампочка "Проверьте двигатель". 
Ездить с почти пустым баком
Бензин постоянно дорожает (пандемия - приятное исключение), и естественно, хочется протянуть на одной заправке как можно дольше. Только вот эта привычка может привести к еще большим расходам.  Если регулярно расходовать все топливо до остатка и заправлять не полностью, с большой долей вероятности перегреется бензонасос. При активной езде он начнет засасывать воздух и греться, в результате чего выйдет из строя быстрее. Потому специалисты рекомендуют оставлять бак заполненным не менее, чем на четверть объема. 
Груз на крыше
Часто бывает, что багаж или габаритная покупка не вмещается в салон / багажник, и водитель помещает ее на крышу. Так делать не рекомендуется по нескольким причинам.  Во-первых, среднестатистический седан может выдержать лишь 70 кг на крыше. Во-вторых, даже допустимая тяжесть меняет аэродинамику авто - груз при движении смещается назад, увеличивая тормозной путь, расход топлива и повышая риск переворачивания автомобиля. Короче, лучше багажника пока ничего не придумали. 
Попытайся не совершать указанных выше действий и тогда есть шанс, что автомобиль будет тебе благодарен и прослужит долгое время. В следующей части статьи мы расскажем о еще пяти способах угробить свой автомобиль в максимально короткие сроки. Также издание "Комментарии" расскажет о семи примерах автомобильного плагиата.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/avto/1844712-kak-ugrobit-avtomobil-15-vernykh-sposobov
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