Китайский бренд представил электромобиль-трансформер

Два года назад китайский бренд Ninebot выпустил комплект Gokart, который превращает фирменный Segway в электрокарт. Недавно компания представила усовершенствованную модель трансформера под названием Gokart Pro с дополнительными функциями, новым дизайном и усовершенствованной встроенной акустикой.

Новинка оснащена фирменной рулевой рейкой и построена на основе прочной стальной рамы, способной выдерживать до 100 кг. Кроме того, Gokart Pro получил бампер и боковые юбки из термопластичной резины (TPE). Безопасность электромобиля также обеспечивается механизмом обнаружения неисправностей, который автоматически останавливает транспортное средство в случае возникновения проблем, сообщая о них звуковой и визуальной сигнализацией.

Двигатель Gokart Pro с пиковой мощностью 4800 Вт оснащен 4-канальным аккумуляторным блоком с воздушным охлаждением и способен развивать максимальную скорость разгона до 37 км / ч. Благодаря Bluetooth-модулю и четырем динамикам по 8 Вт, новинка способна не только имитировать звуковые эффекты двигателя гоночного автомобиля, но и воспроизводить музыку.





Также поддерживается мобильное приложение Segway Ninebot с функциями просмотра технической информации и выбора режима вождения, которые представлены в четырех вариантах: "безопасный" (8 км / ч), "начинающий" (18 км / ч), "спорт" (28 км / ч) и "трасса" (37 км / ч).

По словам разработчиков, Gokart Pro подойдет как детям, так и взрослым - его длину и высоту можно регулировать. Новый электрокарт уже доступен в Китае за 1268 долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", французское правительство окажет поддержку владельцам электромобилей.

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