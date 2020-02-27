Швейцарский бренд создал часы из переработанных материалов

Бренд наручных часов Baume, ориентированный на устойчивое развитие, объединился с французской горнолыжной компанией ZAG, чтобы создать новые часы. Baume x ZAG Limited Edition II является ярким примером того, что использование переработанных материалов не означает ухудшение внешнего вида или снижение производительности.

ZAG II доступны исключительно на веб-сайте Baume, и будут выпущены всего в ста экземплярах. Часы оснащены автоматическим механизмом Miyota. Ажурный циферблат дает представление о механике часов. Циферблат имеет уникальный 24-часовой формат регулятора: основной счетчик показывает минуты, а меньший счетчик показывает часы. Также присутствует секундомер. Как и другие часы Baume, заводная головка находится в положении двенадцати часов.





В этих часах много натуральных материалов и материалов с повышенным циклом. 42-миллиметровый корпус изготовлен из лыжных материалов - натурального дерева и углерода - и они представляют собой поразительный синий анодированный алюминиевый контейнер, который защищает движение и делает его водостойким. Прозрачная задняя крышка - контраст между теплыми тонами и механизмом с металлическими зубцами Miyota - действительно делает эти часы особенными.

В целом, Baume x ZAG Limited Edition II содержит две разные версии: одна из белого и одна из синего хлопка. Они имеют пробковую подкладку (еще один натуральный материал) для комфортных ощущений и контрастную строчку для спортивного вида. Кроме того, в белом ремешке используется пряжа, изготовленная из переработанного океанского пластика, полученного из безотходного океана.

Новые часы будут доступны в начале марта за 1350 долларов.

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