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Швейцарский бренд создал часы из переработанных материалов

Бренд наручных часов Baume разработал новые мощные часы совместно с французской горнолыжной компанией ZAG

сегодня, 13:30
Автор:

• Зинченко Павел

Швейцарский бренд создал часы из переработанных материалов

Бренд наручных часов Baume, ориентированный на устойчивое развитие, объединился с французской горнолыжной компанией ZAG, чтобы создать новые часы. Baume x ZAG Limited Edition II является ярким примером того, что использование переработанных материалов не означает ухудшение внешнего вида или снижение производительности.

ZAG II доступны исключительно на веб-сайте Baume, и будут выпущены всего в ста экземплярах. Часы оснащены автоматическим механизмом Miyota. Ажурный циферблат дает представление о механике часов. Циферблат имеет уникальный 24-часовой формат регулятора: основной счетчик показывает минуты, а меньший счетчик показывает часы. Также присутствует секундомер. Как и другие часы Baume, заводная головка находится в положении двенадцати часов.

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В этих часах много натуральных материалов и материалов с повышенным циклом. 42-миллиметровый корпус изготовлен из лыжных материалов - натурального дерева и углерода - и они представляют собой поразительный синий анодированный алюминиевый контейнер, который защищает движение и делает его водостойким. Прозрачная задняя крышка - контраст между теплыми тонами и механизмом с металлическими зубцами Miyota - действительно делает эти часы особенными.

В целом, Baume x ZAG Limited Edition II содержит две разные версии: одна из белого и одна из синего хлопка. Они имеют пробковую подкладку (еще один натуральный материал) для комфортных ощущений и контрастную строчку для спортивного вида. Кроме того, в белом ремешке используется пряжа, изготовленная из переработанного океанского пластика, полученного из безотходного океана.

Новые часы будут доступны в начале марта за 1350 долларов.

Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно подобрать часы.


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Источник: https://www.mensjournal.com/style/watch-of-the-week-baume-x-zag-limited-edition-ii-mens-journal/
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