Пять признаков того, что ваши любимые часы пора менять

Часы - важная часть мужского имиджа. К их выбору нужно относиться отвественно. Также их необходимо регулярно менять. Как бы не были тебе дороги твои часы, они имеют свойство портится, выходить из моды или ты просто из них вырастаешь.

Рассмотрим главные признаки того, что с любимыми часами пора прощаться.

Ты надеваешь костюм, но не надеваешь часы

Часы подчеркивают твой стиль и дополняют образ. Если ты и сам стесняешься их носить вместе с костюмом, то значит настало время прощаться.

Когда часы – развлечение

На твоих часах есть игры? И даже будильник? Какие бы прекрасные возможности для развлечений не предлагали тебе твои часы, ты должен с ними попрощаться. Ты уже не подросток и игры должны отойти на второй план.

Ты получил их бесплатно

Часы пора менять, если десять лет назад ты получил его в награду за победу на олимпиаде или выиграл их в лотерею. Ведь вероятнее всего их купили за копейки и спустя десять лет они уже ничего из себя не представляют. Прощайся с этим атрибутом твоей юности как можно скорее.

Ты надел спортивные часы с костюмом

Часы должны украшать запястье мужчины. Парни, которые носят спортивные часы с деловым костюмом, выглядят несолидно. Лучше уже тогда вообще не надевайте часы.

Они тебе малы

Когда затянуть ремешок на запястье становится тяжело – это верный признак того, что часы свое отслужили. Они будут выглядеть нелепо даже если ты сумел их застегнуть.

А чтобы ты побыстрее определился с выбором, издание "Комментарии" расскажет, как правильно выбрать часы.

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