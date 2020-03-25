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Топ-3 морских часов для мужчин, которые смогли разбогатеть

Эти люксовые часы пригодятся каждому, кто захочет покорять морские просторы

сегодня, 15:37
Автор:

• Зинченко Павел

Топ-3 морских часов для мужчин, которые смогли разбогатеть
Дорогий часы - непременный атрибут успешных мужчин. А если ты уже успел обзавестись собственной яхтой, то носить на руке что попало просто непростительно. Тебе понадобятся часы, которые берут с собой в море опытные моряки. Рассмотрим некоторые интересные модели.
IWC Portugieser Yacht Club Worldtimer
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Этой торговой марке уже почти 80 лет. Эти часы популярны среди профессиональных моряков. Часто часы IWC Portugieser встречаются на руках спортсменов, которые принимают участие в командной круглосуточной регате на парусных яхтах Volvo Ocean Race. На главном дисплее модели указывается текущий часовой пояс. На безеле есть еще 12 городов-поясов.
Louis Vuitton’s Tambour Regatta Navy
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Снобы дорогих аксессуаров удостоили эти морские часы только критике. Почему - не понятно, ведь эта модель выглядит весьма стильно. Кроме того, у нее имеется приятный бонус в виде 10-минутного секундомера и функции звукового сигнала (на случай, если твое внимание сосредоточено на румпеле).
Rolex Yacht-Master
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Эти морские часы отличаются водонепроницаемостью, стойкостью к эрозии от морской соли и ярким читабельным дисплеем. Они также имеют свои бонусы: специальный браслета из никеле-титанового сплава, за счет чего он тоже не ржавеет и комфортно сидит на руке.
С какими-либо из этих часов ты будешь выглядеть как настоящий морской волк. Также издание "Комментарии" расскажет, когда вам следует менять ваши часы.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/style/757692-glubinnaja-bomba-top-5-morskih-chasov-dlja-oligarhov
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