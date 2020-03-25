Топ-3 морских часов для мужчин, которые смогли разбогатеть

Дорогий часы - непременный атрибут успешных мужчин. А если ты уже успел обзавестись собственной яхтой, то носить на руке что попало просто непростительно. Тебе понадобятся часы, которые берут с собой в море опытные моряки. Рассмотрим некоторые интересные модели.

IWC Portugieser Yacht Club Worldtimer





Этой торговой марке уже почти 80 лет. Эти часы популярны среди профессиональных моряков. Часто часы IWC Portugieser встречаются на руках спортсменов, которые принимают участие в командной круглосуточной регате на парусных яхтах Volvo Ocean Race. На главном дисплее модели указывается текущий часовой пояс. На безеле есть еще 12 городов-поясов.

Louis Vuitton’s Tambour Regatta Navy





Снобы дорогих аксессуаров удостоили эти морские часы только критике. Почему - не понятно, ведь эта модель выглядит весьма стильно. Кроме того, у нее имеется приятный бонус в виде 10-минутного секундомера и функции звукового сигнала (на случай, если твое внимание сосредоточено на румпеле).

Rolex Yacht-Master





Эти морские часы отличаются водонепроницаемостью, стойкостью к эрозии от морской соли и ярким читабельным дисплеем. Они также имеют свои бонусы: специальный браслета из никеле-титанового сплава, за счет чего он тоже не ржавеет и комфортно сидит на руке.





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