Часы с металическим ремешком: пять лучших моделей

В современном мире многие мужчины отказались от наручных часов, сверяя время с помощью своего смартфона. Тем не менее, преданных сторонников старых добрых наручных часов также хватает. Ремешок является важным компонентом таких часов. И не только по той причине, что именно с его помощью часы цепляют к руке. Он также указывает на стиль и статус владельца часов. Особенной популярностью пользуются ремешки из металического плетения и сегодни мы рассмотрим модели часов, которые используют именно их.

Type XX - XXI - XXII

Эти занимательные часы созданы для того, чтобы служить вечно - их корпус и браслет титановые, а темный циферблат лишь подчеркивает надёжность и долговечность.

Tradition Captain Cook

Высокотехнологичная керамика - основа безеля, а браслет этой модели выполнен из стали. Золотистый циферблат отлично сочетается с металлическим блеском тонких звеньев браслета, лишь подчёркивая их филигранное плетение.

Oyster Perpetual Day-Date

Часы под "устричным" названием выполнены из белого золота - и корпус, и браслет. Неужели они могут быть дешёвыми?

Octo Finissimo Automatic

Браслет и корпус этого хронометра выполнены из высококачественного титана и даже умеют показывать день недели, дату и другие дополнительные фишки.

Ballon Bleu de Cartier

Хронометры от Cartier сложно переоценить. Они очень яркие и запоминающиеся, а стильный циферблат с римскими цифрами отдельно говорит о тонком вкусе владельца. Браслет из стали - хорошее дополнение к ювелирному исполнению часов.

Часы с такими ремешками существенно поднимут твой общественный статус. Также издание "Комментарии" расскажет, какие главные признаки того, что ваши часы пора менять.

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