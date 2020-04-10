Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.04.2020

BTC/USD

6939.64

ETH/USD

159.08

LTC/USD

42.42

НБУ 10.04.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

30.05

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина часы Часы с металическим ремешком: пять лучших моделей
НОВОСТИ Все новости

Часы с металическим ремешком: пять лучших моделей

Часы с металическим ремешком сохранили свою популярность даже в условиях постоянного технологического развития

сегодня, 11:08
Автор:

• Зинченко Павел

Часы с металическим ремешком: пять лучших моделей

В современном мире многие мужчины отказались от наручных часов, сверяя время с помощью своего смартфона. Тем не менее, преданных сторонников старых добрых наручных часов также хватает. Ремешок является важным компонентом таких часов. И не только по той причине, что именно с его помощью часы цепляют к руке. Он также указывает на стиль и статус владельца часов. Особенной популярностью пользуются ремешки из металического плетения и сегодни мы рассмотрим модели часов, которые используют именно их.

Type XX - XXI - XXII 

Эти занимательные часы созданы для того, чтобы служить вечно - их корпус и браслет титановые, а темный циферблат лишь подчеркивает надёжность и долговечность. 

Tradition Captain Cook

Высокотехнологичная керамика - основа безеля, а браслет этой модели выполнен из стали. Золотистый циферблат отлично сочетается с металлическим блеском тонких звеньев браслета, лишь подчёркивая их филигранное плетение.

Oyster Perpetual Day-Date

Часы под "устричным" названием выполнены из белого золота  - и корпус, и браслет. Неужели они могут быть дешёвыми? 

Octo Finissimo Automatic

Браслет и корпус этого хронометра выполнены из высококачественного титана и даже умеют показывать день недели, дату и другие дополнительные фишки.

Ballon Bleu de Cartier

Хронометры от Cartier сложно переоценить. Они очень яркие и запоминающиеся, а стильный циферблат с римскими цифрами отдельно говорит о тонком вкусе владельца. Браслет из стали - хорошее дополнение к ювелирному исполнению часов. 

Часы с такими ремешками существенно поднимут твой общественный статус. Также издание "Комментарии" расскажет, какие главные признаки того, что ваши часы пора менять.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/lajfstajl/style/1113839-chasy-s-metallicheskim-brasletom-7-modelej-klassa-lyuks
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...