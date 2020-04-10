Часы с металическим ремешком: пять лучших моделей

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В современном мире многие мужчины отказались от наручных часов, сверяя время с помощью своего смартфона. Тем не менее, преданных сторонников старых добрых наручных часов также хватает. Ремешок является важным компонентом таких часов. И не только по той причине, что именно с его помощью часы цепляют к руке. Он также указывает на стиль и статус владельца часов. Особенной популярностью пользуются ремешки из металического плетения и сегодни мы рассмотрим модели часов, которые используют именно их.
Type XX - XXI - XXII
Эти занимательные часы созданы для того, чтобы служить вечно - их корпус и браслет титановые, а темный циферблат лишь подчеркивает надёжность и долговечность.
Tradition Captain Cook
Высокотехнологичная керамика - основа безеля, а браслет этой модели выполнен из стали. Золотистый циферблат отлично сочетается с металлическим блеском тонких звеньев браслета, лишь подчёркивая их филигранное плетение.
Oyster Perpetual Day-Date
Часы под "устричным" названием выполнены из белого золота - и корпус, и браслет. Неужели они могут быть дешёвыми?
Octo Finissimo Automatic
Браслет и корпус этого хронометра выполнены из высококачественного титана и даже умеют показывать день недели, дату и другие дополнительные фишки.
Ballon Bleu de Cartier
Хронометры от Cartier сложно переоценить. Они очень яркие и запоминающиеся, а стильный циферблат с римскими цифрами отдельно говорит о тонком вкусе владельца. Браслет из стали - хорошее дополнение к ювелирному исполнению часов.
Часы с такими ремешками существенно поднимут твой общественный статус. Также издание "Комментарии" расскажет, какие главные признаки того, что ваши часы пора менять.
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