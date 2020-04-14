Топ-5 самых странных часов в мире

Привлечь внимание окружающих к своей персоне можно с помощью крутых и дорогих часов. Самый главный критерий для хороших часов - это то, насколько правильно они показывают время. Но в своем стремлении перещеголять конкурентов, некоторые производители стали акцентировать внимание совсем на других вещах. Более того, как оказалось, далеко не все часы могут нормально показывать время, но это лишь добавило им лишнего шарма. Сегодня мы познакомим вас с некоторыми необычными моделями.

Cabestan Winch Tourbillion Vertica





В этих часах, больше похожих на счетную машинку, вообще ничего не понять. Зато они – отличный повод завести разговор или познакомиться с девушкой, которая ищет для себя незаурядного бойфренда.

Harry Winston





В этих часах можно рассмотреть малейший винтик механической начинки. Как такового стекла нет. Тем не менее, можно отчетливо видеть логотип фирмы, часовую и минутную стрелки. Цифры отсутствуют в принципе, так что о времени владельцу механического шедевра приходится догадываться, вспоминая традиционные циферблаты.

Charles Windlin





Это одновременно часы и кольцо. Один нюанс – чтобы увидеть время и календарь, их необходимо надеть на палец.

Diesel DZ 9044





Это устройство с матовой поверхностью вместо циферблата вообще не выглядит как часы. Но время все же показывает. Сбоку корпуса, в маленьком окошке. Так что если у тебя слабое зрение, хорошо подумай – а оно тебе надо?

Hironao Tsuboi





Японцы, как всегда, верны себе и не могут обойтись без электронных эффектов. Хронометр смотрится как обыкновенный браслет. Но в нужный момент, нажав необходимую кнопку, владелец этих часов получает на корпусе светящееся время.

Что не говори, эти необычные часы непременно привлекут внимание друзей, коллег или девушки. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти самых дорогих моделях часов с металическим ремешком.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!