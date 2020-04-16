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Специально для астронавтов: тройка крутых часов для работы в космосе

Эти модели часов могут оказать неоценимую услугу участникам космических миссий

сегодня, 12:26
Автор:

• Зинченко Павел

Специально для астронавтов: тройка крутых часов для работы в космосе

Часы просто необходимы во многих местах: дома, на работе, в горах, под водой. А также они крайне необходимы в космосе, где временные рамки полностью отличаются от тех, к которым мы привыкли на Земле.

Астронавты всегда имеют при себе часы для эффективное организации своей жизни на космической станции. Но какие попало часы для такой миссии не подойдут. Если ты планируешь в будущем стать космонавтом, мы подскажем какие часы лучше приобрести.

Omega Speedmaster

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На протяжении более полувека Speedmaster постоянно оказываются в центре событий, периодически входящих в историю всего человечества. Например, первые высадки людей на поверхность Луны - начиная с июля 1969 года. В этом событии принимал участие американский астронавт Базз Олдрин, ставший вторым человеком, ступившим на поверхность спутника Земли. Угадай, какие часы были у него на руке? Правильно, Speedmaster Professional. С тех пор этот хронограф, кстати, называется "лунным" – Moonwatch.

Luminox The Pilot Professional 5241

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Эти часы были разработаны для путешествия на коммерческом космическом лайнере SXC/XCOR. Имеют аналоговый и электронный циферблат, стильный дизайн и космическую цену.

Citizen’s Satellite Wave-Air

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Прочные, помещенные в титановый корпус, Citizen’s Satellite Wave-Air покажут правильное время не зависимо от твоей локации. А еще они никогда не останавливаются и не разряжаются. Все благодаря специальной системе улавливания даже самых слабых лучей ультрафиолета.

Эти модели часов будут очень полезны на Международной космической станции. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти признаках того, что ваши часы пора менять.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/style/757313-kosmicheskie-chasy-3-aksessuara-dlja-raboty-vne-zemli
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