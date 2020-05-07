Какой цвет больше всего подойдет хорошим часам

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Когда речь идет о стильных часах, то немаловажную роль играет их расцветка. Именно благодаря удачному сочетанию цветов часы способны хорошо смотреться на своем владельце в соответствии с его основным стилем. Сегодня мы предлагаем твоему вниманию шесть часов с наиболее интересной расцветкой, которые придадут солидный вид своему носителю.
J.Crew
Как оставаться в тренде, и при этом не изменять своему ретро-стилю? Нужно покупать необычные аксессуары, например: часы от ТМ J.Crew.
Omega
Говорят, эти наручные часы появляются в одной из серий Бондиады на руке Дэниела Крэйга. Хм... Не вспомним. Зато теперь ясно, почему цена Omega настолько высока.
Marc Jacobs
В хит-парад черно-белых наручных часов просочилась не только простота дизайна, но и голубой цвет.
Nixon
Хорошими бывают не только швейцарские часы. Прямое тому доказательство - продукция калифорнийской торговой марки Nixon.
Larson and Jennings
А этот аксессуар может похвастаться металлическим стальным ремешком. Цена - тоже не промах. Зато это хоть не самые дорогие наручные часы.
Hublot Classic Fusion
В черном матовом оформлении выпущено всего 500 моделей. Больше всего дизайнеры хвастаются титановыми болтами, вставленными в корпус часов.
Все эти часы могут стать частью твоего стильного имиджа. Также издание "Комментарии" расскажет о лучших моделях часов с металическим ремешком.
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