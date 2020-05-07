Какой цвет больше всего подойдет хорошим часам

Когда речь идет о стильных часах, то немаловажную роль играет их расцветка. Именно благодаря удачному сочетанию цветов часы способны хорошо смотреться на своем владельце в соответствии с его основным стилем. Сегодня мы предлагаем твоему вниманию шесть часов с наиболее интересной расцветкой, которые придадут солидный вид своему носителю.

J.Crew





Как оставаться в тренде, и при этом не изменять своему ретро-стилю? Нужно покупать необычные аксессуары, например: часы от ТМ J.Crew.

Omega





Говорят, эти наручные часы появляются в одной из серий Бондиады на руке Дэниела Крэйга. Хм... Не вспомним. Зато теперь ясно, почему цена Omega настолько высока.

Marc Jacobs





В хит-парад черно-белых наручных часов просочилась не только простота дизайна, но и голубой цвет.

Nixon





Хорошими бывают не только швейцарские часы. Прямое тому доказательство - продукция калифорнийской торговой марки Nixon.

Larson and Jennings





А этот аксессуар может похвастаться металлическим стальным ремешком. Цена - тоже не промах. Зато это хоть не самые дорогие наручные часы.

Hublot Classic Fusion





В черном матовом оформлении выпущено всего 500 моделей. Больше всего дизайнеры хвастаются титановыми болтами, вставленными в корпус часов.

Все эти часы могут стать частью твоего стильного имиджа. Также издание "Комментарии" расскажет о лучших моделях часов с металическим ремешком.

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