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Какой цвет больше всего подойдет хорошим часам

Часы, расцветка которых никогда не потеряет популярность

сегодня, 14:53
Автор:

• Зинченко Павел

Какой цвет больше всего подойдет хорошим часам

Когда речь идет о стильных часах, то немаловажную роль играет их расцветка. Именно благодаря удачному сочетанию цветов часы способны хорошо смотреться на своем владельце в соответствии с его основным стилем. Сегодня мы предлагаем твоему вниманию шесть часов с наиболее интересной расцветкой, которые придадут солидный вид своему носителю.

J.Crew

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Как оставаться в тренде, и при этом не изменять своему ретро-стилю? Нужно покупать необычные аксессуары, например: часы от ТМ J.Crew.

Omega

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Говорят, эти наручные часы появляются в одной из серий Бондиады на руке Дэниела Крэйга. Хм... Не вспомним. Зато теперь ясно, почему цена Omega настолько высока.

Marc Jacobs

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В хит-парад черно-белых наручных часов просочилась не только простота дизайна, но и голубой цвет.

Nixon

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Хорошими бывают не только швейцарские часы. Прямое тому доказательство - продукция калифорнийской торговой марки Nixon.

Larson and Jennings

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А этот аксессуар может похвастаться металлическим стальным ремешком. Цена - тоже не промах. Зато это хоть не самые дорогие наручные часы.

Hublot Classic Fusion

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В черном матовом оформлении выпущено всего 500 моделей. Больше всего дизайнеры хвастаются титановыми болтами, вставленными в корпус часов.

Все эти часы могут стать частью твоего стильного имиджа. Также издание "Комментарии" расскажет о лучших моделях часов с металическим ремешком.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/style/756953-kakoj-cvet-chasov-schitaetsja-samym-stil-nym
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