Лучшие прицелы для пневматического оружия: краткий обзор

Пневматическое оружие уже сполна продемонстрировало свою эффективность на охоте. Оно дает возможность действовать тихо, без лишнего шума. Кроме того, для пневматических винтовок и пистолетов не нужно иметь специального разрешения.

Но если вы уже выбрались на охоту с пневматической винтовкой, то помните, что прицельность стрельбы крайне важна. Ведь только точное попадание в уязвимое место животного обеспечит быструю и, насколько это возможно, безболезненную смерть. Кроме того, в результате неудачного попадания, животное может просто скрыться и больше не попасться вам на глаза.

Именно поэтому крайне важно обзавестись хорошим прицелом, который поможет сделать правильный выстрел. Сегодня мы рассмотрим три самых лучших оптических прицела для охоты с пневматическим оружием.

Прицел Airgun 3-12×40 AO от BARSKA, черный матовый, прицельная сетка "mil-dot"





BARSKA 3-13×40 хорошо подходит к пневматическому оружию. Этот прибор будет прекрасно выполнять свои функции. Он водонепроницаемый, ударостойкий, имеет защиту от запотевания. Линза диаметром 40 мм дает хороший обзор, чтобы как можно лучше видеть цель при ее увеличении. Его кратность составляет 3-13х, что отлично подходит для пневматических винтовок и пистолетов.

Прицел 4 x 32 AO Winchester от Daisy Outdoor Products, черный





Это один их лучших прицелов для пневматического оружия на рынке. Очень надежный и высококачественный. При грамотном обращении сделать с его помощью точный выстрел проще простого. Здесь есть механизм регулировки, благодаря которому можно настроить прицел для охоты в ветреную погоду. Прицел ударостойкий, поэтому легко противостоит отдаче винтовки.

Прицел UTG 4×32 TS Full Size, прицельная сетка "mil-dot"





Этот оптический прицел отличается невероятной прозрачностью линз. Он предназначен для пистолета очень высокого качества. В нем имеется механизм ввода поправок, что гарантирует успех прицельной стрельбы даже в ветренный день. Прицел крепится на чрезвычайно прочную планку, чтобы после установки и пристрелки он оставался в прежнем положении и не шатался. Также прицел UTG 4×32 TS Full Size водонепроницаемый и ударостойкий.

Это устройство имеет прицельную сетку "mil-dot" с зеленовато-голубым покрытием. У него есть откидная крышка для защиты линзы, пока прибор не используется. UTG имеет дальность 35 ярдов и прекрасно зарекомендовал себя в качестве прицела для винтовки или пистолета.

С этими приборами ваша рука точно не дрогнет. Ну а тем, кто хочет покорять морские глубины, издание "Комментарии" расскажет о лучших арбалетах для подводной охоты.