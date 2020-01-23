Известный техногигант разработал собственный нож для выживания

Компания Xiaomi хорошо известна своими смартфонами, но она также известна запуском новых категорий продуктов, поскольку продолжает расширять свой бизнес, охватывая категории, выходящие за рамки технологий.

Теперь компания представила тактический нож Trident, который может быть полезен в качестве инструмента выживания для тех, кто увлекается дикими приключениями. Нож поставляется с тремя вариантами лезвия по цене 23 доллара. Тактический нож Trident состоит из основного корпуса ножа и тактического рукава. Его длина составляет около 235 мм, а длина лезвия - 98 мм, толщина - 4 мм, а вес - 232 грамма.

Компания добавляет, что нож изготовлен из нержавеющей стали 440C и имеет титановое покрытие. Кроме основного лезвия нож имеет зубчатое. Он также поддерживает еще одну функциональность - открытие бутылок. Кроме того, компания утверждает, что хвостовой молоток ножа может разбить стекло, что может помочь в ситуации, когда необходимо убежать или выбраться из поврежденного транспорта.



Что касается эргономичного дизайна, он поставляется с рукояткой из композитного волокна K10, которое имеет необычную текстуру. У этого также есть трехмерные углубления для размещения пальцев, чтобы гарантировать, что нож надежно удерживается в руке.

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