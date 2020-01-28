Не отличить от настоящих: лучшие модели пневматических пистолетов

Даже среди достаточно мирных мужчин можно найти много ценителей хорошего и качественного оружия. В том числе и пистолетов. Современные пневматические пистолеты могут порадувать любого представителя мужского пола, в душе которого живет оружейник. И они будут рады получить какой либо из них в подарок.

Сегодня мы расскажем вам о трех моделях пистолетов, которые будет рад иметь на своей полке любой заядлый коллекционер.



ПМФ-1



Практически идеальная копия пистолета Макарова. Корпус пистолета, кроме рукояти, полностью изготовлен из стали. Видимая часть ствола рассверлена под 9 мм. Первый одноствольный многозарядный пистолет под патрон Флобера, созданный на базе МР 654 К, по образу и подобию легендарного пистолета Макарова.

СХП Наган Р-412



Револьвер Наган Р-412 создан для использования светошумовых патронов 10ТК. Барабан рассчитан на семь пуль. В последнее время был изменен диаметр камор барабана, в них в передней части установлены втулки, в ствол вставлены рассекатель и штифты. Также на поверхность рамы нанесен сквозной пропил, а нарезы в стволе удалены. Разбирается револьвер также, как и его боевой экземпляр.

SAS M.712



Эта пневматическая копия знаменитого Маузера практически полностью идентична с боевым аналогом. Полностью металлический корпус весит 1,4 кг. Пистолет имеет регулируемую прицельную планку, подвижный затвор и бойок. Также присутствует выпадающий металлический магазин на 18 шариков, что обязательно порадует истинных ценителей качественно сделанных полностью функциональных копий боевых пистолетов.

Теперь вы знаете, как порадовать заядлого оружейника из числа ваших друзей. Главное, запомните, что покупать следует пневматическую модель, а не боевую. А любителям холодного оружия издание "Комментарии" расскажет пять интересных фактов о швейцарских ножах.





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