Десять самых крутых ножей для отчаянных парней. Часть 1

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Многие мужчины любят ножи. Многие таскают их с собой вообще без какой-либо надобности. Или по приколу, или для определенной статусности. Также нож является непременным спутником всех мужских вылазок на природу, не зависимо от того, будь то рыбалка, охота, поход в горы или просто выход в лес.
На сегодняшний день солидному мужчине при выходе в лес уже мало обыкновенного складничка или швейцарского ножа. Кроме того, не стоит забывать о коллекционерах, которые любят экстравагантное холодное оружие.
Сегодня мы поговорим о десяти самых мужских моделей ножей. Некоторые из них пригодятся во время похода. А есть и такие, которые станут достойным украшением вашей личной оружейной коллекции.
Охотничий нож
Имеет фиксированный клинок с одним или двумя лезвиями. Такие ножи используются во время охоты. Хотя, можно и для любых других целей. Это универсальное решение для любителя хороших клинков.
Штык-нож
Такой вид ножей используется в комплекте со штурмовой винтовкой. В большинстве случаев штык-нож имеет механическое приспособление для крепления на стволе. Применяется в рукопашном бою. Если вы не участник боевых действий, то для вас это будет лишь коллекционный экспонат.
Нож-бабочка
Это складной нож, рукоятка которого разделяется в длину на две половины. При отбрасывании этих половин показывается клинок. Это очень напоминает движение крыльев бабочки, из -за чего нож и получил свое название.
Метательный нож
Предназначен для метания в цель. У ножа есть особенности. Его центр тяжести находится строго по центру. Лезвие такого оружия, как правило, расширяется по направлению к кончику. Такие ножи изготавливают штамповкой. Рукоятка не оснащается накладками или упорами для пальцев. Часто в рукоятке делаются отверстия, чтобы лезвие было тяжелее. Благодаря этому нож будет более точным при метании.
Стилет
Стилет является кинжалом с узким трех- или четырехгранным клинком. Этот нож появился в еще XVI веке в Италии. Стилет предназначен исключительно для колющих ударов. Хотя, ты, как творческая личность, можешь попробовать на нем пожарить сосиски. Для заядлых коллекционеров исторического оружия этот нож - настоящая находка.
У многих мужчин наверняка найдется хотя бы одна из названных тут разновидностей ножей. А если нет - то во второй части мы расскажем вам о еще пяти интересных клинках. А поки издание "Комментарии" расскажет несколько интересных фактов о швейцарских ножах.
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