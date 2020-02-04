Десять самых крутых ножей для отчаянных парней. Часть 1

Многие мужчины любят ножи. Многие таскают их с собой вообще без какой-либо надобности. Или по приколу, или для определенной статусности. Также нож является непременным спутником всех мужских вылазок на природу, не зависимо от того, будь то рыбалка, охота, поход в горы или просто выход в лес.

На сегодняшний день солидному мужчине при выходе в лес уже мало обыкновенного складничка или швейцарского ножа. Кроме того, не стоит забывать о коллекционерах, которые любят экстравагантное холодное оружие.

Сегодня мы поговорим о десяти самых мужских моделей ножей. Некоторые из них пригодятся во время похода. А есть и такие, которые станут достойным украшением вашей личной оружейной коллекции.

Охотничий нож





Имеет фиксированный клинок с одним или двумя лезвиями. Такие ножи используются во время охоты. Хотя, можно и для любых других целей. Это универсальное решение для любителя хороших клинков.

Штык-нож





Такой вид ножей используется в комплекте со штурмовой винтовкой. В большинстве случаев штык-нож имеет механическое приспособление для крепления на стволе. Применяется в рукопашном бою. Если вы не участник боевых действий, то для вас это будет лишь коллекционный экспонат.

Нож-бабочка





Это складной нож, рукоятка которого разделяется в длину на две половины. При отбрасывании этих половин показывается клинок. Это очень напоминает движение крыльев бабочки, из -за чего нож и получил свое название.

Метательный нож





Предназначен для метания в цель. У ножа есть особенности. Его центр тяжести находится строго по центру. Лезвие такого оружия, как правило, расширяется по направлению к кончику. Такие ножи изготавливают штамповкой. Рукоятка не оснащается накладками или упорами для пальцев. Часто в рукоятке делаются отверстия, чтобы лезвие было тяжелее. Благодаря этому нож будет более точным при метании.

Стилет





Стилет является кинжалом с узким трех- или четырехгранным клинком. Этот нож появился в еще XVI веке в Италии. Стилет предназначен исключительно для колющих ударов. Хотя, ты, как творческая личность, можешь попробовать на нем пожарить сосиски. Для заядлых коллекционеров исторического оружия этот нож - настоящая находка.

У многих мужчин наверняка найдется хотя бы одна из названных тут разновидностей ножей. А если нет - то во второй части мы расскажем вам о еще пяти интересных клинках. А поки издание "Комментарии" расскажет несколько интересных фактов о швейцарских ножах.

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