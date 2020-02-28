Десять самых крутых ножей для отчаянных парней. Часть 2

Многие мужчины любят ножи. Многие таскают их с собой вообще без какой-либо надобности. Или по приколу, или для определенной статусности. Также нож является непременным спутником всех мужских вылазок на природу, не зависимо от того, будь то рыбалка, охота, поход в горы или просто выход в лес.

Мы продолжаем говорить о десяти самых мужских моделях ножей. Некоторые из них будут незаменимы в лесу. А некоторые могут стать достойной частью оружейной колллекции.

Нож Джона Рэмбо





Полезная штука для каждого, кто оказался в слишком густом лесу. 40 сантиметров отличной нержавеющей стали. Острая пила на задней части ножа. В рукояти – комплект приспособлений для выживания в сложных условиях. На торце имеется компас.

Лезвие Индианы Джонса





Этот нож впечатляет. Он имеет длину 61 сантиметр с лезвием 45 сантиметров. Его почти невозможно затупить. Достаточно чуть-чуть протереть, чтобы лезвие заблестело, как зеркало. Имеет красивые медные вставки на рукояти и задней части лезвия. Наконечник рукояти сработан в виде орлиной головы.

Перо крокодила Данди





Именно с помощью этого ножа Пол Хоган прогнал грабителей в фильме "Крокодил Данди". Это уникальный нож, который был создан по специальному заказу для съемок этой культовой кинокартины. Внешне очень смахивает на охотничий нож германского производства Kershaw. Из 43-х сантиметров общей длины 30 сантиметров приходятся на нержавеющее лезвие.

Нож спецназа





Нож №1 для морских котиков и других солдат спецвойск США. 12-сантиметровое лезвие из нержавеющей стали со специальным напылением. Очень легок и удобен в применении. Он появляется в любом голливудском фильме, где морпехи проводят свои операции, будь-то борьба с пришельцами или война с коммунистами. Модель называется Sog Peal Pup M37.

Лезвие для выживания





Этот замечательный нож (BUCK 119 SPECIAL) можно увидеть в программе канала Discovery Channel "Наука Выживать". Он помогает героям в самых сложных условиях. Обладает полым внутри лезвием из нержавейки, специальной алюминиевой гардой и весит чуть больше 200 граммов.

С этими красавцами нужно быть осторожными. Неумелое обращение может закончится довольно глубоким порезом. А если вы так и не смогли ничего выбрать из представленого списка, то издание "Комментарии" напомнит вам о другой пятерке класных ножей, о которой говорилось в первой части.

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