Какой рюкзак лучше всего подойдет для охоты

Когда отправляешься на охоту, то крайне важно обзавестись хорошим рюкзаком, в котором можна поместить все необходимое, а также сложить добычу. Сегодня мы поговорим о том, какие рюкзаки следует брать с собой на охоту.

Малые вещмешки для охоты

Под эту категорию подпадают рюкзаки с объемом до 20 литров. Они подойдут, если вы планируете краткие вылазки на природу и не намерены оставаться на ночь. Такой рюкзак для охоты можно наполнить лишь самыми необходимыми вещами. Например теплые или сменные вещи, аптечку, боеприпасы, фонарик, пара бутербродов, бутылка питьевой воды, разнообразные косметические или гигиенические средства.

Модели среднего размера

Это вид снаряжения, полезный объем внутреннего пространства которого может составлять от 30 до 60 литров. Его вполне можно использовать, как рюкзак для ходовой охоты. Он может вместить весь необходимый запас снаряжения и оборудования. Но следует отметить, что достаточно высокая масса заплечного мешка заставляет охотника или путешественника совершать привалы гораздо чаще и сильно утомляет во время преследования добычи.

Большие и вместительные

Вместительный рюкзак охотника, внутренний объем которого превышает 70 литров, предназначен для серьезных походов, которые займут не один день, а также покрывают большое расстояние. В такое "мобильное хранилище" может поместиться не только охотничье снаряжение, экипировка или съестные припасы, но также палатка, спальный мешок и большой котелок. Учтите, что нагрузка, которую будет испытывать охотник с полностью заполненным вещмешком, потребует весьма высокой физической подготовки.

Теперь вам остается лишь решить, как далеко вы планируете зайти. Будет ли ваша охота лишь небольшой вокресной вылазкой, или тяжелым и опасным походом. И взвесив все за и против, решить, какой рюкзак вам подойдет. Также издание "Комментарии" расскажет о десяти самых крутых ножах

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