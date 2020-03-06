Всегда на связи: выбираем рацию для охоты

Самым важным показателем для охотничьей радиостанции является мощность. Она должна иметь длительный срок автономного действия и исправно функционировать на сложных участках, таких как овраги, болотистая местность, насаждённые территории. Минимальный показатель мощности для охотничьей рации составляет 5 ватт. Охотники чаще всего используют с мощностью 134-174 Мгц. Эти показатели дают возможность добиться чистой связи без помех даже в условиях плохой проходимости.

Размер рации также играет большую роль. Громоздкая и увесистая радиостанция будет мешать быстрым перемещениям, что недопустимо во время охоты. Модель устройства не должна вызывать дискомфорта, а при движении обладатель аппарата не должен его чувствовать. Обращайте внимание и на такие вещи, как удобное и надежное крепление, футляр, зажимы. Эти, на первый взгляд, мелочи обеспечивают уверенность в сохранности рации. Передвигаясь по лесу, можно зацепиться за насаждения, и таким образом лишиться связи. Всегда проверяйте надёжность крепления зажима и установку рации на одежде.

Радиосвязь напрямую зависит от типа местности, где проходит охота, и погодных условий. Эти факторы влияют на дальность действия устройства. Лес средней плотности позволяет работать мощной рации в радиусе до десяти километров. Густой лиственный лес может снизить данные показатели почти в два раза. На холмистой територии дальность действия может увеличиться почти в три раза. При выборе рации для охоты надо брать во внимание эти особенности и выбирать оптимальную дальность действия рации. Слишком большой диапазон будет садить аккумулятор, а недостаточность дальности действия может привести к отсутствию связи тогда, когда это будет особенно важно.