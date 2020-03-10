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Самые гигантские акулы, которых поймал человек

Пять поразительных гигантов водных стихий, которые покорились лишь после тяжелой борьбы

сегодня, 13:01
Автор:

• Зинченко Павел

Самые гигантские акулы, которых поймал человек

Для профессиональных рыбаков рыбалка уже давно перестала быть просто хобби. Это спорт, зачастую очень опасный. Других слов и не подберешь, когда речь идет об охоте на акул. Но находятся смельчаки, которые бросают вызов этим опасным хищникам и сегодня мы расскажем о пяти самых больших акулах, которые были пойманы человеком.

№1. Вес: 2306 кило

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Бесспорный лидер этого рейтинга — 6,2-метровая 2306-килограммовая акула, которую поймали в 1970 году возле острова Филлипа. Правда, далеко не все признают этот рекорд. Все дело в том, что в желудке акули нашли тюленя. Она была неповоротлива из-за переедания и поэтому в ее поимке нет чести.

№2. Вес: 2041 кило

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Еще одна огромная белая акула. Ее поймал Фрэнк Мандус в 1964 году. Он боролся с этим гигантом пять часов, используя столько же гарпунов.

№3. Вес: 1750 кило

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В 2012-м десять рыбаков из Тайваня выловили 1750-килограммовую 6-метровую акулищу. Этого тяжелого монстра затаскивали на судно на протяжении часа.

№4. Вес: 1520 кило

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В 1992-м у берегов Южной Австралии рыбак Дион Гилмор поймал 5,2-метровую акулу весом 1520 кило.

№5. Вес: 1208 кило

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Наиболее крупной пойманной акулой по версии экспертов Международной ассоциации агентств рыбы и дичи стала акула, пойманная Альфом Дином на побережье австралийского Сидуна в 1959 году. Вес этого хищника — 1208 кило, длина — 5 метров.

Для такой рыбалки действительно нужна сила и отвага. Любителям ловли более мелкой рыбы издание "Комментарии" расскажет, как правильно выбрать спиннинг.


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Источник: https://mport.ua/mix/761088-desjatka-gigantskih-akul-pojmannyh-chelovekom
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