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Главные тонкости весенней рыбалки: советы новичку

Весенняя рыбалка сильно отличается от летней и осенней, не говоря уже о зимней

сегодня, 15:10
Автор:

• Зинченко Павел

Главные тонкости весенней рыбалки: советы новичку

Весна уже окончательно оттеснила зиму и в связи с этим пора поговорить о самом важном - об особенностях рыбалки в это время года. Опытные рыбаки прекрасно знают, что весенняя рыбалка сильно отличается от летней, осенней и уже тем более зимней. А что касается новичков, то мы охотно дадим им несколько важных советов. Они помогут уже с первой своей весенней рыбалки вернуться с достойным уловом.

Прежде всего узнайте прогноз погоды. В начале весны это значительно важнее, чем в любые другие сезозы. Весной погода очень переменчива, а рыбакам необходимо  выбирать определенные дни, подстраиваться к погодным условиям, чтобы выехать на рыбалку.

В начале весны рыболовы должны перейти на меньшие виды приманок. Также попробуйте найти места с менее холодной водой. Холодная вода делает рыб вялыми. Им может быть просто лень клевать на вашу приманку.

Традиционно раннее утро чаще всего считается лучшим временем для рыбалки. Но вечером в первый месяц весны рыбалка может быть намного успешнее. Вода нагревается в течение дня, что делает рыбу более активной когда солнце садится. Выбирать следует те места, где находится пересечение рек. Причем ловить лучше всего в том месте, где река впадает в другой водоем. Такие притоки в озерах или реках, как правило, хорошее место для ловли рыби, поскольку там она особенно активно мигрирует.

Эти маленькие хитрости весенней рыбалки помогут вернуться домой с хорошим уловом. А чтобы поднять твой боевой настрой, издание "Комментарии" расскажет о самых гигантских акулах, когда-либо пойманных человеком.


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Источник: https://www.ulovanet.ru/10-sovetov-rybalki-vesnoj/
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