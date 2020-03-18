Особенности охоты в разные исторические эпохи

Охота долгое время была средством для выживания. Со временем она превратилась в развлечение. Сначала для избранных, а затем и для широкого круга людей. Сегодня мы расскажем вам несколько интересных фактов о развитии охоты на протяжении существования человечества.

Охота в Средние века

Землевладельцы (феодалы и их сюзерены) лишили простолюдинов возможности охотиться на своих угодьях. Тех, кто нарушал этот запрет, ожидало серьезное наказание. Таких людей даже могли казнить. Чуть позже охота вообще стала привилегией лишь для аристократов.

Псовая охота

В Российской империи псовая охота стала особо популярна во время крепостного права. Для такой охоты специально использовали две породы собак: гончие и борзые. Гончие находили добычу и выгоняли ее из леса на открытое пространство. После этого охотники травили зверя борзыми.

Соколиная охота

Охота с ловчими птицами (в частности – соколиная) возникла очень давно. Археологи обнаружили сцены охоты с использованием ловчих птиц еще на ассирийских барельефах, которым около трех тысяч лет. Соколиная охота успешно развивалась до XVIII века, а затем утратила свою актуальность.

Ружейная охота

Этот вид охоты появился в XV веке, но стал популярным значительно позже. На територии Украины начали охотиться с использованием огнестрельного оружия в конце XVII-го столетия. А на територии Российской империи первый закон об охоте был принят во время правления императора Александра III в 1892 году.

Фотоохота

Этот самый гуманный вид охоты все больше набиреат популярности в наши дни. Он сочетает в себе элементы настоящей охоты (выслеживание "добычи", маскировку, знание повадок животных), любовь к природе и мастерство фотохудожника. Поэтому из всех представленых видов охоты, фотоохота выглядит самой многогранной и требует куда больше умений.

Такой вот маленький экскурс в историю охоты. Также издание "Комментарии" расскажет, как выбрать арбалет для подводной охоты.

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