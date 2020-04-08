Хорошего ружья мало: какие патроны следует брать на охоту

Когда собираешься на охоту - лишь ружья мало. От него не будет никакой пользы, если ты не обзаведешься качественными патронами, которые помогут тебе вернуться домой с богатой добычей. В наши дни производится огромное количество отличных патронов. Сегодня мы остановим свое внимание на трех самых лучших вариантах по версии журнала American Hunter.

.30-06 Springfield

Первоначально этот патрон создавался для войны, но в результате вышла одна из лучших разновидностей патронов для охоты. Практически во всех случаях этот боеприпас проявит себя не хуже сверхпопулярного .308 Winchester. Если сам стрелок не промах, то и не хуже, чем патроны .300 H&H Magnum или .300 Winchester. Этот патрон хорошо дружит с пулями весом от 100 до 250 гранов (именно гранов, не граммов).

7х57мм Mauser

Этот патрон увидел свет еще в позапрошлом столетии. В наше время, когда боеприпасы способны преодолевать 3 Маха, он многим может показаться бесполезным. Но современная пуля весом 120-175 гранов делает из этого патрона отличный выбор для охоты на койота или антилопу. Если вас, разумеется, занесет в края, где они водятся.

.30-30 Winchester

Этот короткий фланцевый патрон справится с любой задачей, которая возникнет перед охотником. Пулю весом 170 гранов он запускает со скоростью 670 м/с. Откровенно говоря, на дистанции до 100 метров охотнику большего и не нужно. При условии использования современной пули, этот патрон никогда не подведет. А в паре с винтовкой рычажного действия – это то, что вам нужно.

С этими патронами можешт даже не сомневаться в успешном исходе охоты. Также издание "Комментарии" расскажет, какое ружье следует взять на подводную охоту.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!