Хорошего ружья мало: какие патроны следует брать на охоту

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7331.75
ETH/USD
172.42
LTC/USD
46.39
USD/UAH
27.55
EUR/UAH
29.95
RUB/UAH
0.36
Когда собираешься на охоту - лишь ружья мало. От него не будет никакой пользы, если ты не обзаведешься качественными патронами, которые помогут тебе вернуться домой с богатой добычей. В наши дни производится огромное количество отличных патронов. Сегодня мы остановим свое внимание на трех самых лучших вариантах по версии журнала American Hunter.
.30-06 Springfield
Первоначально этот патрон создавался для войны, но в результате вышла одна из лучших разновидностей патронов для охоты. Практически во всех случаях этот боеприпас проявит себя не хуже сверхпопулярного .308 Winchester. Если сам стрелок не промах, то и не хуже, чем патроны .300 H&H Magnum или .300 Winchester. Этот патрон хорошо дружит с пулями весом от 100 до 250 гранов (именно гранов, не граммов).
7х57мм Mauser
Этот патрон увидел свет еще в позапрошлом столетии. В наше время, когда боеприпасы способны преодолевать 3 Маха, он многим может показаться бесполезным. Но современная пуля весом 120-175 гранов делает из этого патрона отличный выбор для охоты на койота или антилопу. Если вас, разумеется, занесет в края, где они водятся.
.30-30 Winchester
Этот короткий фланцевый патрон справится с любой задачей, которая возникнет перед охотником. Пулю весом 170 гранов он запускает со скоростью 670 м/с. Откровенно говоря, на дистанции до 100 метров охотнику большего и не нужно. При условии использования современной пули, этот патрон никогда не подведет. А в паре с винтовкой рычажного действия – это то, что вам нужно.
С этими патронами можешт даже не сомневаться в успешном исходе охоты. Также издание "Комментарии" расскажет, какое ружье следует взять на подводную охоту.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости