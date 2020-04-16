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Топ-3 самых крутых охотничьих карабинов

С такими "стволами" вы точно не вернетесь домой без добычи

сегодня, 14:14
Автор:

• Зинченко Павел

Топ-3 самых крутых охотничьих карабинов

Не надо лишний раз уточнять, что на охоту нужно брать с собой ружье. Разумеется, если ты любишь экстрим, то можешь прихватить и лук, и арбалет. Но для тех, кто все таки предпочитает более современные методы, выбор качественного ружья является критическим вопросом. Сегодня мы расскажем тебе о нескольких карабинах, которые непременно обеспечат тебя хорошей добычей.

Карабин Блазер Р93

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Часто в зависимости от вида охоты приходится применять карабины того или иного калибра. И вместо того, чтобы покупать несколько дорогих винтовок, можно приобрести одну, но со сменными стволами. Такой возможностью заменять ствол при охоте на разную дичь обладают карабины "Блазер-Р-93" и "Хейм-СР-21". Вес 3, 2 кг, длина ствола 577 мм. Цена 2200 долларов.

Карабин Ремингтон 700 BDL

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Для так называемого "варминтинга", или охоты на сурков, которая ведется с дистанции в пределах 400—800 м, на украинском рынке представлены карабины "Ремингтон-700" и "Сако-75". Данные винтовки выпускаются под очень скоростной и точный патрон калибра 5,6 мм с длиной гильзы 45 мм. Вес моделей 3,6 кг, длина стволов 660 мм. Цена 2500 долларов. На этих винтовках отсутствуют традиционные мушка и целик, потому что стрельба на большие дистанции ведется с установкой оптического прицела.

Карабин фирмы "Везербай"

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Среди охотников немало любителей меткой пулевой стрельбы. С высокоточными и дальнобойными карабинами охотятся на зверя в горах или на сурков в бескрайних просторах полей. Для горной охоты в число лучших входят карабины американской фирмы "Везербай", в частности модель "Везербай-Марк-V-Ультра", изготавливаемая под целую гамму мощных нарезных патронов класса "Магнум".

Эти карабины заставят твоих товарищей заскрипеть зубами от зависти. Не говоря уже о том, что будет, когда они увидят их в деле. Также издание "Комментарии" расскажет, какое ружье следует взять на подводную охоту.


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Источник: http://naoxote.com/universalnoe-ruzhe-dlya-oxoty
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