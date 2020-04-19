Десять незыблемых правил коллективной охоты

Ты привык охотиться в одиночку, но тут тебя пригласили на коллективную охоту. В лучае, если ты решил не отказываться от такой возможности, тебе понадобится знание негласных правил, согласно которым проводится коллективная охота. Советуем тебе ознакомиться с ними, чтобы это приглашение не стало для тебя последним, а твои товарищи по оружию не сохранили о тебе крайне неприятных воспоминаний.

1. Недопустимо стрелять в сторону охотника, даже если он находится на далеком расстоянии.

2. Если на выстрел прибежит чужая собака, то надо ее прогнать к хозяину.

3. Если охотник, убивший дичь, не найдет ее на соседнем участке и уйдет, то он лишается права на нее. Конечно, сосед-охотник, нашедший дичь, должен вернуть ее стрелявшему.

4. Переходить на соседний участок разрешается только, если туда упала дичь.

5. Иногда охотники охотятся близко друг от друга. В этом случае надо особенно соблюдать все правила безопасности и охотничьей этики.

6. Если по птице сделано несколько выстрелов, то она принадлежит тому, кто стрелял последним. Бывает, птица падает после одновременных выстрелов двух-трех охотников. В этом случае охотники договариваются, или решают жребием, кто имеет на нее право.

7. Не стреляйте дичь из-под стойки чужой собаки, если хозяин ее вам не разрешил. Если собака далеко ушла от хозяина и подняла птицу, то ближайший охотник имеет право забрать птицу.

8. По пролетающей птице стреляет тот, к кому она ближе находится. Если на охотника летит птица, а он ее не видит, то товарищ должен его предупредить криком: "Смотри!".

9. Бывает, что две собаки тянут по одной и той же дичи. Тогда право первых на добычу принадлежит тому охотнику, чья собака раньше потянула.

10. Все спорные вопросы решаются большинством голосов охотников на привале.

Следуй этим правилам и очень быстро станешь своим в любом охотничьем коллективе. Также издание "Комментарии" расскажет, какой карабин следует брать с собой на охоту.

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