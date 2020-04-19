Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.04.2020

BTC/USD

7216.40

ETH/USD

184.04

LTC/USD

43.49

НБУ 19.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.77

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина охота и рыбалка Десять незыблемых правил коллективной охоты
НОВОСТИ Все новости

Десять незыблемых правил коллективной охоты

Правила коллективной охоты крайне важны, чтобы правильно поделить добычу и не быть случайно подстреленным

сегодня, 11:38
Автор:

• Зинченко Павел

Десять незыблемых правил коллективной охоты

Ты привык охотиться в одиночку, но тут тебя пригласили на коллективную охоту. В лучае, если ты решил не отказываться от такой возможности, тебе понадобится знание негласных правил, согласно которым проводится коллективная охота. Советуем тебе ознакомиться с ними, чтобы это приглашение не стало для тебя последним, а твои товарищи по оружию не сохранили о тебе крайне неприятных воспоминаний.

1. Недопустимо стрелять в сторону охотника, даже если он находится на далеком расстоянии. 

2. Если на выстрел прибежит чужая собака, то надо ее прогнать к хозяину.

3. Если охотник, убивший дичь, не найдет ее на соседнем участке и уйдет, то он лишается права на нее. Конечно, сосед-охотник, нашедший дичь, должен вернуть ее стрелявшему.

4. Переходить на соседний участок разрешается только, если туда упала дичь. 

5. Иногда охотники охотятся близко друг от друга. В этом случае надо особенно соблюдать все правила безопасности и охотничьей этики.

6. Если по птице сделано несколько выстрелов, то она принадлежит тому, кто стрелял последним. Бывает, птица падает после одновременных выстрелов двух-трех охотников. В этом случае охотники договариваются, или решают жребием, кто имеет на нее право. 

7. Не стреляйте дичь из-под стойки чужой собаки, если хозяин ее вам не разрешил. Если собака далеко ушла от хозяина и подняла птицу, то ближайший охотник имеет право забрать птицу.

8. По пролетающей птице стреляет тот, к кому она ближе находится. Если на охотника летит птица, а он ее не видит, то товарищ должен его предупредить криком: "Смотри!".

9. Бывает, что две собаки тянут по одной и той же дичи. Тогда право первых на добычу принадлежит тому охотнику, чья собака раньше потянула. 

10. Все спорные вопросы решаются большинством голосов охотников на привале.

Следуй этим правилам и очень быстро станешь своим в любом охотничьем коллективе. Также издание "Комментарии" расскажет, какой карабин следует брать с собой на охоту.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://naoxote.com/iz-pravil-gruppovoj-oxoty
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...