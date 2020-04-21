Главные тонкости рыбалки на лодке

Любители порыбачить делятся на две категории: тех, кто ловит рыбу с берега и тех, кто использует для этого лодку. Лодка дает рыбаку ряд важных преимуществ. У него появляется возможность ловить более крупну и глубоководную рыбу. Но не достаточно просто сесть в лодку и мчаться на встречу своей удаче. Необходимы и некоторые знания об этой разновидности рыбалки. Мы с удовольствием дадим тебе несколько полезных советов.

В ветреную погоду

При сильном ветре и больших волнах располагайте лодку так, чтобы нос ее стоял против ветра. Тогда воздействие на борт уменьшится, и вероятность опрокидывания лодки снизится. При сильной качке вообще не стоит задерживаться на водоеме. Нужно сразу отправляться к берегу.

Полный порядок

При рыбалке с лодки важно правильно распорядиться имеющимся в ней пространством. Не разбрасывайте снасти и ящики с инвентарем под ногами — вы можете случайно споткнуться и упасть в воду. Пусть все лежит на своих местах и не затрудняет ваши передвижения по лодке.

На надувной лодке

Если у вас надувная лодка, ни в коем случае не заплывайте на участки водоема с корягами. Наткнувшись на острую и прочную ветку, лодка может в прямом смысле лопнуть. Кстати, то же самое может произойти и в сильную жару, если лодка сильно накачана. Давление изнутри при нагреве воздуха нарастает, и резина может не выдержать. Летом время от времени проверяйте камеру, надавив на нее рукой. Если она чрезмерно твердая, слегка спустите воздух. Делать это лучше недалеко от берега.

Если лодка дала течь

Самая неприятная ситуация — когда лодка внезапно дает течь. В этом случае не стоит пытаться заделать ее, пока вы находитесь на водоеме. Так вы лишь усугубите проблему и можете затопить свое судно. Нужно сразу же грести к берегу или хотя бы к отмели. Хорошо, если вы в лодке не один. Тогда ваш товарищ может грести, а вы черпать воду.

Теперь твоя рыбалка на борту лодки будет иметь больше шансов на успех. Также издание "Комментарии" расскажет о трех лучших спиннингах для новичков.

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