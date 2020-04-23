Три самых безумных способа наловить рыбы

Рыбу ловят с помощью удочки или сетей. Это самый распространенный метод. Есть также и виртуозы, которые не против попытать счастья с луком или копьем в руке. А кое-кто освоил ловлю руками. Но этим изобилие способов наловить рыбы не ограничивается. Человеческая фантазия бесконечна и в разных уголках мира активно используются самые невероятные разновидности рыбной ловли.

Сегодня ты узнаешь о самых фантастических из них.

На шестах

Довольно старинным и практически забытым способом рыбалки является ловля с шестов. Жители Африки вдали от берега втыкали в воду заточенные шесты, на которые забирались и начинали ловить рыбу. Ловили они при помощи обычных удочек, однако никогда не использовали наживку. Для того чтобы поймать рыбу, рыболову нужно было выждать момент, когда рыбина будет проплывать над "голым" крючком и сделать подсечку.

При помощи птиц

Довольно интересный способ ловли раньше был популярен в Китае. Там жители приручали главного врага морских рыболовов – баклана. Специально обученная птица во время рыбалки находила небольшую рыбу, вылавливала её и приносила своему хозяину. Для того чтобы птица не съела пойманную рыбу, на её шею надевалось специальное кольцо. Сегодня такой способ ловли практически не практикуется, так как требуется долгое обучение баклана, да и сам “охотник” не всегда может прилететь с уловом.

При помощи рыб-прилипал

Жители острова Мадагаскар заметили, что рыбы-прилипалы практически "намертво" крепятся к крупным особям и сопровождают их в течение всей своей жизни. Позже люди начали вылавливать рыб-прилипал, однако не для того, чтобы употреблять их в пищу, а для того, чтобы позже отправиться с ними на рыбалку. Даже самый крупный и сильный хищник практически никогда не сможет избавиться от назойливой рыбки.

Подумай, может тебе стоит научится ловить рыбу каким нибудь из этих способов. Представь, как удивятся друзья! Также издание "Комментарии" даст несколько советов тем, кто хочет заняться фотоохотой.

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