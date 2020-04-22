Как начать карьеру фотоохотника: советы новичку

Далеко не все мужчины положительно относятся к охоте, которая приводит к гибели многих диких животных, в том числе краснокнижных. Но что делать, если животных жаль, но хочется делать вылазки в лес, выслеживать редких животных, развивать свои способности к маскировке и преследованию добычи? Ответ здесь прост - займись фотоохотой. Вооружившись вместо ружья фотоаппаратом ты сможешь также выслеживать редких птиц и животных, развивать навыки охотника и поддерживать физическую форму.

Мы расскажем тебе некоторые премудрости, которые должен знать начинающий фотоохотник. Прежде всего нужно подобрать правильную фототехнику.

Вести съёмку можно и на мобильник и на современный смартфон, можно приобрести дорогой фотоаппарат с телеобъективом, а можно снимать на цифровой фотоаппарат с большим увеличением. Такой фотоаппарат позволит делать снимки находясь, например, на другом берегу реки средней ширины. Современных гаджеты позволяют делать небольшие видеоролики и, если повезёт, можно снять классное видео для размещения на ютубе и в социальных сетях.

Но не стоит забывать, что как и обыкновенная охота, фотохота требует соблюдения определенных правил безопасности. Вот самые главные из них:

1. При фотосесии зимой выход на лёд всегда связан с риском.



2. Осторожно надо подходить к фотосъемке змей. Можно сделать фото ужа с близкого расстояния, если ты знаешь что это уж. Но если змея не знакомая, то к ней лучше не приближаться.

3. Река и водоёмы - это источник опасности и сильно рисковать ради хорошего снимка не стоит.

4. Селфи с животными и птицами. Животные и птицы также являются источником опасности. Известен случай когда рыбаки решили сделать селфи с бобром, бобр испугался и перегрыз одному из рыбаков артерию, всё кончилось летальным исходом.

Эти советы помогут тебе начать карьеру фотоохотника. Уверены, у тебя все выйдет. Удачной фотоохоты!

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