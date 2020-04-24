Собаки для охоты на пернатых: три лучших породы

Собака друг человека. А для охотников она является еще и верным помощником, который поможет преследовать добычу, а также принесет к ногам хозяина поверженного зверя. Охота бывает разная - на быстрых зверей, на хищников, на птиц. И для каждой из них наиболее пригодны отдельные породы собак. Сегодня мы поговорим о том, какие собаки больше всего вам подойдут во время охоты на птиц.

Ирландский сеттер





Этот пес занимает третье место. Он выведен в Ирландии и полностью сформирован в середине XIX-го века. И хотя сперва эта собака трудно поддавалась дрессировке, в конце концов, кинологи смогли создать более совершенных и куда более послушных сеттеров, которых мы и видим сегодня. Достоинства: ум, смелость, послушание, способность к восприятию знаний. Нуждаются в постоянном движении, прогулках, и хотя уход за ними не сложен, шерсть требует постоянного внимания, в отличии от короткошерстных пород.

Курцхаар





Является серебряным призером нашего рейтинга. Этот немецкий короткошерстный является родственником англичанина-пойнтера и собак, которые использовались для охоты на птиц с сетями в Средиземноморских странах. На формирование породы также наложили отпечаток и французские, испанские и фландрийские легавые, так как именно через эти страны пойнтер попал в Германию. Достоинства: стройность и поджарость, генетическая приспособленность к ружейным выстрелам, способность служить даже в преклонном возрасте, отличные показатели при охоте в поле. За счет завидных умений в плаванье, способности брать след крови и развитого охранного инстинкта, курцхаар стал самым популярных охотником в Европе. Хотя избаловать его – проще некуда.

Пойнтер

Занимет почетное первое место. Гладкошерстная собака, выведенная в результате последовательного скрещивания испанской легавой с фоксхаундом, потом с бульдогом, сеттером, и старофранцузским браком. Начало создания пойнтера пало еще на XVIII-й век, однако окончательно порода сформировалась лишь к 80-м года прошлого столетия. Достоинства: стройность, изящество, мощь, отличное чутье, широкий поиск, крепкая стойка. По психологическим характеристикам порода отличается флегматизмом, но стоит ей немного возбудиться (особенно при охоте), как она превращается в ядерную бомбу. Эти собаки больше любых других подойдут, если ты решил поохотится на птиц. В другой раз мы непременно расскажем тебе, каких собак лучше использовать для охоты на других зверей. Также издание "Комментарии" расскажет, как начать карьеру фотоохотника.

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