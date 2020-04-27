Топ-5 стран, в которые стремится попасть каждый рыбак

В Украине рыбалка является весьма популярным среди мужчин развлечением. Не только на природе, но даже в крупных городах, через которые протекают реки и есть озера, можно увидеть большое количество рыбаков. Но другие страны в не отстают от нас, а есть и такие, которые значительно опережают Украину в плане популярности рыбной ловли. Сегодня мы расскажем тебе о первой пятерке таких стран.

Швеция занимает пятое место в рейтинге стран, куда стремятся рыбаки со всего мира. Рыбалка, к сожалению, здесь платная, но ничто не затмит радости получить богатый улов. Швеция славится своими спортивными мероприятиями, посвященными именно рыбалке.



На четвертом месте по популярности находится Исландия, которая благодаря теплому течению богата на подводную флору и фауну. Главное, что надо запомнить, сезон ловли начинается здесь с июня и продолжается всего три с половиной месяца.



Богатый на горные реки Кыргызстан разместился на третьем месте. Именно сюда стремятся любители рыбалки, которые устали от шума городов. Здесь можно не только насладиться любимым хобби, но и полюбоваться девственно чистой природой, которой так мало осталось во всем мире.



Норвегия по праву занимает второе место. Данная страна славится своим лососевым промыслом. Законодательство здесь достаточно суровое к нарушителям и браконьерам, поэтому чтобы избежать проблем, придется заплатить небольшой рыболовный сбор. Каждый рыбак имеет право вывезти до 15 кг пойманой рыбы.



Первой страной, популярной среди любителей рыбной ловли, является Финляндия. Эта страна нескольких сотен озер поражает своей красотой, а архипелаги островов и побережья предоставляют широкий выбор мест для ловли рыбы. Здесь в наичистейшей воде водится окунь, судак, форель и много другой рыбы. Для ловли на поплавочную удочку не требуется даже специального разрешения.

Если ты заядлый рыбак, то задумайся, в какую из этих стран стоит направиться после завершения карантина. Также издание "Комментарии" расскажет о трех самых безумных способах ловить рыбу.

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