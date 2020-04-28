Только для аристократов: топ самых дорогих нарезных ружей

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Хорошее ружье - неотъемлемый атрибут каждого охотника. В Украине каждый, кто имеет специальное разрешение, может приобрести винтовку или карабин в любом магазине, которые специализируются на охоте и рыбалке. Но сегодня речь не о них. Мы предлагаем твоему вниманию лучших из лучших. Ружья, которые далеко не каждый охотник может себе позволить. Кто знает, может когда нибудь они появятся и в твоем арсенале.
Штуцер Perazzi Express – от $30 000
Производитель мощнейших ружей в мире – штуцеров – итальянская компания Perazzi хвастает, что после использования самого совершенного оборудования, стволы выпускаемого оружия проверяют мастера. Делается это на глаз, так как ни один самый лучшие станок в мире не может превзойти мастерства оружейников. Байка это, или нет, но штуцеры Perazzi считаются одними из самых лучших.
Винчестер Winchester 1886 in .50-110 – от $50 000
Эту модель довольно популярного в свое время винчестера сейчас можно встретить в лучших оружейных коллекциях мира. В свое время она прославилась тем, что при выдающемся экстерьере была весьма надежным и безопасным оружием. Винтовку этого калибра использовали для охоты на бизонов, поэтому она была и остается довольно редкой.
Штуцер "Holland & Holland" .600 Nitro Express – от $100 000
Производство "Holland & Holland" .600 Nitro Express закончилось в 1974 году, когда последний покупатель заключил с производителем договор о том, что подобные ружья выпускаться больше не будут. Это одно из самых мощных ружей в мире, выстрел из которого способен сбить с ног даже слона.
Винтовка VO Falcon Edition – $820 000
Восьмигранный ствол ружья изготавливается вручную из дамасской стали, а приклад из орехового дерева выполняется под заказчика. Речь идет о безусловном эксклюзиве – винтовке VO Falcon Edition. Количество выпущенных экземпляров было специально ограничено – не более шести.
С такими на охоту выходили разве что состоятельные лорды. Это настоящие произведения искусства. Также издание "Комментарии" расскажет о самых крутых охотничьих карабинах.
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