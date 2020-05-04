Топ-5 лучших гладкоствольных ружей для охоты в Великобритании

Гладкоствольные ружья являются довольно распространенным оружием для охоты. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию небольшой обзор пяти ружей с гладким стволом, которые чаще всего используются для охоты в Великобритании. Поговорим о главных особенностях, странах производителях и ценах.

Boxall&Edmiston





Британское аристократическое ружье за 24631 доллар с традиционным дизайном, выполненное с высочайшим вниманием к деталям.

Huglu Hammergun





Эта турецкая модель как будто сошла с батальных картин XIX века. За 989 долларов владелец получает эксклюзивное ружье, которое выглядит как историческое оружие, однако вполне соответствующее современным техническим характеристикам.

Benelli Super Nova





Это ружье получило многочисленные восторженные отклики. Инновационная модель помпового ружья в готическом стиле с hi-tech элементами оформления экстерьера. Это красивое высокотехнологичное оружие стоит в Британии 916 долларов.

Hushpower





Модель ружья с системой глушения звука выстрела на 20 децибел, которая выглядит как черный кожух во всю длину ствола. Стоимость в Британии – 1087 долларов.

Akkar Triple Crown





Трехствольное ружье стоимостью 2371 доллар. Модель известна своей надежностью, но она слишком тяжелая для большинства охотников.

Эти ружья больше всего популярны среди британских охотников. В наших краях они также могут быть весьма полезны. Также издание "Комментарии" расскажет о самых дорогих нарезных ружьях.





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