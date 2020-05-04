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Топ-5 лучших гладкоствольных ружей для охоты в Великобритании

Первая пятерка гладкоствольных ружей, которые предпочитают британские охотники

сегодня, 11:48
Автор:

• Зинченко Павел

Топ-5 лучших гладкоствольных ружей для охоты в Великобритании

Гладкоствольные ружья являются довольно распространенным оружием для охоты. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию небольшой обзор пяти ружей с гладким стволом, которые чаще всего используются для охоты в Великобритании. Поговорим о главных особенностях, странах производителях и ценах.

Boxall&Edmiston

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Британское аристократическое ружье за 24631 доллар с традиционным дизайном, выполненное с высочайшим вниманием к деталям.

Huglu Hammergun

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Эта турецкая модель как будто сошла с батальных картин XIX века. За 989 долларов владелец получает эксклюзивное ружье, которое выглядит как историческое оружие, однако вполне соответствующее современным техническим характеристикам.

Benelli Super Nova

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Это ружье получило многочисленные восторженные отклики. Инновационная модель помпового ружья в готическом стиле с hi-tech элементами оформления экстерьера. Это красивое высокотехнологичное оружие стоит в Британии 916 долларов.

Hushpower

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Модель ружья с системой глушения звука выстрела на 20 децибел, которая выглядит как черный кожух во всю длину ствола. Стоимость в Британии – 1087 долларов.

Akkar Triple Crown

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Трехствольное ружье стоимостью 2371 доллар. Модель известна своей надежностью, но она слишком тяжелая для большинства охотников.

Эти ружья больше всего популярны среди британских охотников. В наших краях они также могут быть весьма полезны. Также издание "Комментарии" расскажет о самых дорогих нарезных ружьях.



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Источник: https://zbroya.info/ru/blog/10179_luchshie-gladkostvolnye-ruzhia-po-versii-angliiskogo-zhurnala-shooting-times/
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