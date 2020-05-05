Мечта любого рыбака: пять интересных фактов о лососе

Лосось занимает особое место в сердце многи рыбаков. Почти каждый из них хотя бы раз в жизни отправлялся в поход за этой добычей. Ну а тем, кто слышал о лососе только в книгах или фильмах, мы расскажем пять интересных фактов об этой знаменитой рыбе. Кто знает, может это пробудит в тебе желание и самому отправиться к ближайшему озеру или морю, чтобы попытать счастья.

1. Все лососевые — самые главные нюхачи в мире рыб. Лосось способен учуять хищника по его запаху. Такой способностью обладают многие животные, в том числе и люди, но именно лососи легко идентифицируют хищников, опасных именно для них.



2. Чавыча — чемпион в преодолении водопадов, и для нее высота в один метр далеко не предел.

3. Исследователи лососевых вычислили, что в период нерестовой миграции суточный расход энергии у лососей составляет свыше 25 ккал на 1 кг живой массы у самцов и более 28 ккал — у самок.

4. Ихтиологи и зоологи почти 200 лет относили лососей к отряду сельдеобразных. Лишь после долгих споров выделили этих рыб в самостоятельное семейство и отряд. Решающим аргументом послужила боковая линия на теле, которой у сельдей нет.

5. Дольше других лососей живет таймень. Он же является и наиболее крупной рыбой в семействе. Так, масса выловленного в 1943 г. в Котуе 50-летнего тайменя составила 105 кг при длине 210 см.

Надеемся, твой лосось уже ожидает твоего прихода. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти странах, в которых мечтает побывать каждый рыбак.

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