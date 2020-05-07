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Одной насадки мало: лучшие усилители вкуса для ловли хищной рыбы

Аттрактанты, которые легко превратят хищную рыбу в твою добычу

сегодня, 11:37
Автор:

• Зинченко Павел

Одной насадки мало: лучшие усилители вкуса для ловли хищной рыбы

Современная рыболовная индустрия предлагает множество различных приспособлений для ловли рыбы - удочки, спиннинги, различные насадки, крючки и многое другое. Но этим дело не ограничивается. Большой популярностью пользуются различные гели, пасты и жидкости, которые будут делать приманку более привлекательной для рыбы. 

Сегодня мы поговорим о том, какой аттрактант следует использовать для ловли хищной рыбы.

Liquid Mayhem

Паста предназначена для множества видов искусственных насадок. В ее состав входят натуральные аминокислоты, повышающие вкусовые свойства приманки.

Ecogear Oil

Маслянистая жидкость прекрасно подходит для ловли в осеннее и зимнее время года. Благодаря своей структуре, масло отлично держится на пластиковой и силиконовой поверхности.

Berkley Spray Gulp Alive

Американская компания славится качеством выпускаемой продукции. Данный аттрактант изготовлен в виде спрея, что делает его более экономичным, чем паста. После нанесения на поверхность, жидкость необходимо равномерно распределить по всей приманке и дать немного подсохнуть.

Mega Strike

Практически каждый опытный спиннингист сталкивался с данной пастой. Продукция Mega Strike – это одна из самых популярных добавок, которую применяют для различных видов приманок. Консистенция позволяет наносить пасту как на мягкую резину, так и на пластиковый воблер. После покрытия приманки тонким слоем необходимо немного подождать, чтобы паста заветрилась.

Эти пасты и гели даже самого отъявленного хищника сделают твоей добычей. Также издание "Комментарии" расскажет пять интересных фактов о лососе.


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Источник: http://rybalke.net/top-5-attraktantov-dlya-lovli-hishhnika/
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