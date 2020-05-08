Всегда на связи: тройка лучших смартфонов для охотников

Во время групповой охоты крайне важно всегда быть на связи со своими товарищами. Это вопрос не только более эффективного выслеживания добычи, но и самой элементарной безопасности. Даже не все современные смартфоны могут оказаться бесполезными посреди леса. Может не быть связи или они просто не выдержат погодных условий.

Но среди них есть и такие, которые разрабатывались именно специально для экстремальных природных условий и могут стать верными спутниками для любого охотника. Сегодня мы расскажем о некоторых телефонах, которые можно смело брать с собой на охоту.

Land Rover Discovery A12i PTT





Этот аппарат способен раздавать собственную энергию на другие гаджеты. Он не боится падений с высоты, погружений на глубину до 5 метров, попадания пыли и песка. Соответствует стандартам защиты IP-68. Корпус — полностью герметичен, а стекло, защищенное бронированным пластиком, невозможно разбить. Основное преимущество — антенна в комплекте. Если ее подключить, мобильник превратится в полноценную рацию, ловящую сигнал на расстоянии до 10 км. Вы точно не отобьетесь от группы!

Sonim Land Rover XP1





Уникальная модель этого рейтинга. Попадая в воду, она не тонет, а держится на поверхности — настоящая находка для рыболовов. Вторая отличительная особенность — возможность раздавать энергию на другие электронные девайсы. Устройство оснащено USB-выходом: если подключить кабель, телефон превращается во внешний аккумулятор. Емкости батареи для этого достаточно: модель легко продержится без подзарядки целый месяц.

Land Rover X2 Mega Power





Аппарат, выдерживающий падение с высоты до 5 метров. Не боится попадания воды и пыли, устойчив к перепадам температур. Защищен специальным стеклом повышенного сопротивления: оно не бьется и не царапается. Поддерживает GPS и ГЛОНАСС. С таким телефоном вы не заблудитесь. В режиме ожидания работает до 500 часов.

С этими смартфонами ты сможешь всегда быть на связи со своими товарищами и ни одна добыча не ускользнет от вас. А если ты не желаешь смерти животным, то издание "Комментарии" научит тебя некоторым особенностям фотоохоты.

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