Язык

Українська

Русский

Coinspot 08.05.2020

BTC/USD

9861.48

ETH/USD

211.14

LTC/USD

46.95

НБУ 08.05.2020

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

29.25

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина охота и рыбалка Всегда на связи: тройка лучших смартфонов для охотников
НОВОСТИ Все новости

Всегда на связи: тройка лучших смартфонов для охотников

Эти смартфоны помогут быть на связи с товарищами по охоте и не сломаются в экстремальных условиях

сегодня, 12:50
Автор:

• Зинченко Павел

Всегда на связи: тройка лучших смартфонов для охотников

Во время групповой охоты крайне важно всегда быть на связи со своими товарищами. Это вопрос не только более эффективного выслеживания добычи, но и самой элементарной безопасности. Даже не все современные смартфоны могут оказаться бесполезными посреди леса. Может не быть связи или они просто не выдержат погодных условий.

Но среди них есть и такие, которые разрабатывались именно специально для экстремальных природных условий и могут стать верными спутниками для любого охотника. Сегодня мы расскажем о некоторых телефонах, которые можно смело брать с собой на охоту.

Land Rover Discovery A12i PTT

WjKJljQ71ZRMiaWegGA3wRw3_.jpg

Этот аппарат способен раздавать собственную энергию на другие гаджеты. Он не боится падений с высоты, погружений на глубину до 5 метров, попадания пыли и песка. Соответствует стандартам защиты IP-68. Корпус — полностью герметичен, а стекло, защищенное бронированным пластиком, невозможно разбить. Основное преимущество — антенна в комплекте. Если ее подключить, мобильник превратится в полноценную рацию, ловящую сигнал на расстоянии до 10 км. Вы точно не отобьетесь от группы!

Sonim Land Rover XP1

ZpSvH_U8omUlNisPqzNx-4gVl.jpg

Уникальная модель этого рейтинга. Попадая в воду, она не тонет, а держится на поверхности — настоящая находка для рыболовов. Вторая отличительная особенность — возможность раздавать энергию на другие электронные девайсы. Устройство оснащено USB-выходом: если подключить кабель, телефон превращается во внешний аккумулятор. Емкости батареи для этого достаточно: модель легко продержится без подзарядки целый месяц.

Land Rover X2 Mega Power

Ci5U_OLDFoAbIGl8xRKm93_zj.jpg

Аппарат, выдерживающий падение с высоты до 5 метров. Не боится попадания воды и пыли, устойчив к перепадам температур. Защищен специальным стеклом повышенного сопротивления: оно не бьется и не царапается. Поддерживает GPS и ГЛОНАСС. С таким телефоном вы не заблудитесь. В режиме ожидания работает до 500 часов.

С этими смартфонами ты сможешь всегда быть на связи со своими товарищами и ни одна добыча не ускользнет от вас. А если ты не желаешь смерти животным, то издание "Комментарии" научит тебя некоторым особенностям фотоохоты.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ek-tel.ru/blog/top-5-neubivaemykh-telefonov-dlya-okhotnikov-i-rybolovov/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...