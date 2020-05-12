Обзор лучших эхолотов для ловли с лодки

Эхолот является незаменимым устройством для любого профессионального рыбака. С его помощью он сможет узнать рельеф дна, измерять глубину в зоне рыбной ловли, подкоректировать свою работу и выяснить, где находится больше всего рыбы. Выбрать хороший эхолот не так уже и просто. Все зависит от того, какие цели ты перед собой поставишь. Мы вполне можем помочь тебе в этом вопросе, рассказав о трех лучших эхолотах и их главных характеристиках и функциях.

"Практик ЭР-6 Pro 2" - простой и информативный

Эта модель может использоваться как летом, так и зимой. Этот эхолот хорошо показал себя и в подледной ловле. Корпус имеет небольшой размер и удобную форму, создан из влагонепроницаемого материала. Он оснащен одним лучом. Размер экрана вполне приемлемый – 30х50 мм. Глубина исследования – до 25 м. Он способен дать полную информацию о рельефе дна, размере рыбы, попавшей в поле его видимости, температуре воздуха. Этот аппарат относится к эконом-сегменту.

JJ-Connect Fisherman 600 – портативный всесезонный

Отличительной особенностью этого эхолота стало то, что его можно использовать и в летний, и в зимний сезоны. Устройство оснащено одним лучом, экран небольшой – 4 дюйма, на нем контрастно отображаются данные о состоянии дна, точном нахождении рыбы. Глубина исследования – до 280 м. Этот аппарат имеет небольшой вес – 700 г. Он компактен и прост в работе. Кстати, на нем можно регулировать скорость обновления данных.

Lowrance Hook 7x – компактный и многофункциональный

В этом эхолоте, как и в предыдущем, дисплей цветной, а вот его размер даже немного больше – 5 дюймов. На нем отлично отображаются контрастные данные. Устройство показывает в реальном времени состояние дна, уточняет рельеф и может указать точное место нахождения добычи. Глубина исследования – от 91 до 305 м. Сейчас именно Lowrance Hook 7x стал оптимальным вариантом, в котором идеально сочетаются стоимость и качество.

Эти устройства помогут тебе не остаться без улова, если ты решишь порыбачить на лодке. Также издание "Комментарии" расскажет пять интересных фактов о лососе.

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