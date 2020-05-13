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Три лучших породы собак для охоты на мелкого зверя

Эти собаки сумеют выследить обитателей даже самых глубоких нор

сегодня, 12:37
Автор:

• Зинченко Павел

Три лучших породы собак для охоты на мелкого зверя

Правильно подобрать собаку на охоту - это крайне важно. В этом случае все зависит в первую очередь от того, на какого зверя вы планируете охотиться. При охоте на птиц тебе больше пригодятся одни породы собак, при охоте на крупного зверя - другие. Мы же сегодня поговорим о том, какие собаки больше всего подойдут тебе, если ты собрался поохотится на небольшого и норного зверя.

Шотландский терьер

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В Шотландии существует множество пород терьеров, но именно эта получила название "шотландской" благодаря капитану Г. Муррею и С. Э. Ширли, работавшим над совершенствованием породы. Направленное развитие породы ведется с начала XIX века, а стандарт был принят в 1883-м году. Достоинства: неповторимый шарм, живость, выносливость, настойчивость, гордость, потребность в любви хозяев, мощные зубы и шея. К тому же, "шотландцы" отлично переносят городские условия, однако, нуждаются в постоянных физических нагрузках и очень предрасположены к раку.

Фокстерьер

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Впервые об этих псах упомянули римляне в 55-м году до н.э., прибыв с завоевательной миссией на Британские острова. Официально же порода была основана намного позже, в 1570-м году, после чего ее улучшали скрещиванием с таксой, английским хаундом и фоксхаундом. Достоинства: физическая сила, бесстрашие, легкость в обучении, молчаливость, подвижность, свирепость в преследовании.

Такса

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С немецкого название породы переводиться как "барсучья собака" и именно по барсукам и прочим норным специализируется эта коротконогая милашка, ставшая символом Германии. И хотя похожих на такс собак рисовали еще в Древнем Египте, в Европе разведение породы началось в XVI-м веке, именно в Южной Германии. Достоинства: умная, независимая собака, обладающая чувством собственного достоинства и чувством юмора, смелая, агрессивная к зверю, недоверчивая к посторонним.

Эти породы собак станут твоими лучшими спутниками при охоте на небольших зверьков. Также издание "Комментарии" расскажет, какие собаки больше всего подойдут при охоте на пернатых.


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Источник: http://zoodrug.ua/webonline/blog-veb-redaktora/31.html
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