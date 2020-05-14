Как очистить лодку от запаха рыбы: несколько дельных советов

Рыба имеет специфический запах. Даже у некоторых любителей рыбы и рыбалки он не всегда вызывает положительные ощущения. Не говоря уже о тех проблемах, которые он создает, когда рыбой пропахла лодка в которой ты рыбачил накануне.

Сегодня мы расскажем тебе, как избавиться от запаха рыбы в своей лодке. Разумеется, ты можешь сказать: "Надо проветрить и все дела". Это правильное решение, но мы предлагаем выход из тех ситуаций, когда даже проветривание не помогает.

Чистый якорный отдел и рыболовные снасти

Якорный отдел часто может являться источником рыбного запаха, особенно, если за сетью нет надлежащего ухода. В якорный отдел может проскользнуть приманка, может намокнуть леска, а цепь может покрыться песком или илом. При обучении ловле на лодке нужно иметь в виду, что тщательная очистка якорной линии, внутренней части якорного отдела и остальных приспособлений будет способствовать уменьшению неприятного рыбного запаха.

Пищевая сода

Одним из самых лучших советов по устранению рыбного запаха из любого покрытия лодки является совет по использованию пищевой соды. Нужно рассыпать по поверхности лодки пищевую соду, дать ей впитаться в течение нескольких часов или ночи, а затем пропылесосить. Обязательно нужно проконсультироваться с производителем лодки перед использованием любого типа чистящего средства на полу или обивке транспортного средства.

Белый уксус



Ещё один полезный совет, позволяющий избавиться от рыбного запаха в особенно проблемных местах, подразумевает использование белого уксуса. Необходимо налить немного белого уксуса в ёмкость и оставить на какой-либо поверхности лодки на несколько часов. Белый уксус является эффективным натуральным дезодорантом и не имеет токсичных свойств.

Эти советы помогут содержать лодку в идеальной чистоте и избавят от неприятного запаха. Также издание "Комментарии" расскажет о лучших усилителях вкуса для ловли хищной рыбы.

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