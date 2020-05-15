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Лучшие внедорожники для охоты: пять бюджетных вариантов

Пять автомобилей, которые подойдут для перемещений и транспортировки добычи во время охоты

сегодня, 11:05
Автор:

• Зинченко Павел

Лучшие внедорожники для охоты: пять бюджетных вариантов

Как правило, охота проходит в труднодоступных для обыкновенных автомобилей местах. Кроме того, если речь идет об охоте на крупного зверя, транспортное средство должно быть достаточно вместительным, чтобы перевозить добычу. Именно поэтому любителям охоты необходим внедорожник. А поскольку далекд не все могут позволить себе такой автомобиль, мы расскажем тебе о пяти самых лучших бюджетных внедорожниках, на которые вполне возможно накопить.

Лидером топ-5 стал Mitsubishi Pajero Sport. Его выгодно отличают вместительный кузов, рамная конструкция и качественные двигатели. 

Второе место занял Mitsubishi Pajero. Благодаря трансмиссии "супер-селект" на автомобиле можно с комфортом ездить и по бездорожью, и по асфальту. Минусами являются склонность к коррозии, а также возраст модели. Эти качества мешают найти достойный экземпляр.

Третье место принадлежит Nissan Terrano. Высокие внедорожные качества ему обеспечивает высокий клиренс. Однако из-за него же автомобиль хуже чувствует себя на асфальте.

Четвертое место принадлежит UAZ Patriot. Эксперты выбрали его за полноценную раму с двумя мостами, просторный салон и невысокую стоимость. Минусом является качество покраски и склонность к коррозии.

Пятое место рейтинга заняла Lada 4×4. Внедорожник оснащен двигателем объемом 1.7 литра и мощностью чуть более 80 лошадиных сил. Благодаря несущему кузову Lada 4×4 хорошо едет по асфальту, но слишком чувствительна к коррозии.

Эти автомобили будут незаменимы в условиях крайне неудобных лесных дорог. Также издание "Комментарии" расскажет о лучших породах собак для охоты на мелкого зверя.


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Источник: https://rueconomics.ru/376727-sostavlen-top-5-byudzhetnykh-vnedorozhnikov-dlya-okhoty-i-rybalki
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