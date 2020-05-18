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Топ-3 вращающихся блесен для ловли крупной рыбы

Вращающиеся блесна были незаслуженно отодвинуты на второй план другими искусственными приманками

сегодня, 11:43
Автор:

• Зинченко Павел

Топ-3 вращающихся блесен для ловли крупной рыбы

Искусственная приманка очень популярна среди современных рыбаков. Наравне с тестом или червями активно используются воблеры или силиконовые приманки. Они настолько популярны, что на их фоне часто остется незаметным еще один вид приманки - вращающиеся блесна. Тем не менее, они очень удобны и эффективны для тех, кто хочет похвастаться крупным уловом. Именно поєтому мы решили исправить несправедливость и рассказать о некоторых видах этой приманки.

Pontoon21 Ball Concept №1.5

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Фирма Pontoon21 дополнила свой модельный ряд несколькими сериями вращающихся блесен. Особенностью блесны является сборный сердечник, со смешенным к хвосту центром тяжести. Это придает блесне отличные полетные характеристики и оригинальную игру. Блесна устойчива на сильном течении и ловит любую хищную рыбу. Приманка отлично проявила себя в том числе в ловле жереха. Отдельно стоит выделить отличное покрытие приманки, которое сохранит внешний вид блесны после множества рыбалок.

Blue Fox super vibrax

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Стабильная работа на самых медленных проводках делает эту блесну актуальной осенью, когда щука реагирует на проводку на грани срыва. Не стоит покупать super vibrax у непроверенных продавцов, так как она очень активно подделывается и вместо оригинальной блесны ты можешь купить китайскую подделку, которая хоть и будет выглядеть идентично оригинальной блесне, но с большой вероятностью не будет иметь того же баланса, что и у оригинальной блесны, а так же покрытие довольно быстро потускнеет и перестанет радовать тебя своим внешним видом, что в прочем не скажется на уловистости блесны. Отдельно стоит сказать, что есть версии блесны с флуоресцентной окраской, которая будет отлично видна в мутной и грязной воде.

Mepps comet Black Fury

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Легендарная приманка от легендарной фирмы. Блесна обладает стабильной работой на медленной проводке. Black Fury показывает наибольшую эффективность в стоячей воде и во время ловли на не сильном течении. Приманка выпускается в размерах от № 00 до № 5. На мой взгляд, если ты не берешь целенаправленно ультралайтовую блесну, то мельчить с размером не стоит. Блесна очень универсальна, кроме банальных окуней и щук на "черную фурию" отлично ловится и белый хищник будь то окунь или голавль.

С таким инвентарем ты имеешь все шансы вернуться домой с очень неплохим уловом. Также издание "Комментарии" расскажет, как очистить лодку от запаха рыбы.


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Источник: https://fishing-777.ru/index.php/novosti/132-top-5-vrashchayushchikhsya-blesen
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