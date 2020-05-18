Топ-3 вращающихся блесен для ловли крупной рыбы

Искусственная приманка очень популярна среди современных рыбаков. Наравне с тестом или червями активно используются воблеры или силиконовые приманки. Они настолько популярны, что на их фоне часто остется незаметным еще один вид приманки - вращающиеся блесна. Тем не менее, они очень удобны и эффективны для тех, кто хочет похвастаться крупным уловом. Именно поєтому мы решили исправить несправедливость и рассказать о некоторых видах этой приманки.

Pontoon21 Ball Concept №1.5





Фирма Pontoon21 дополнила свой модельный ряд несколькими сериями вращающихся блесен. Особенностью блесны является сборный сердечник, со смешенным к хвосту центром тяжести. Это придает блесне отличные полетные характеристики и оригинальную игру. Блесна устойчива на сильном течении и ловит любую хищную рыбу. Приманка отлично проявила себя в том числе в ловле жереха. Отдельно стоит выделить отличное покрытие приманки, которое сохранит внешний вид блесны после множества рыбалок.

Blue Fox super vibrax





Стабильная работа на самых медленных проводках делает эту блесну актуальной осенью, когда щука реагирует на проводку на грани срыва. Не стоит покупать super vibrax у непроверенных продавцов, так как она очень активно подделывается и вместо оригинальной блесны ты можешь купить китайскую подделку, которая хоть и будет выглядеть идентично оригинальной блесне, но с большой вероятностью не будет иметь того же баланса, что и у оригинальной блесны, а так же покрытие довольно быстро потускнеет и перестанет радовать тебя своим внешним видом, что в прочем не скажется на уловистости блесны. Отдельно стоит сказать, что есть версии блесны с флуоресцентной окраской, которая будет отлично видна в мутной и грязной воде.

Mepps comet Black Fury





Легендарная приманка от легендарной фирмы. Блесна обладает стабильной работой на медленной проводке. Black Fury показывает наибольшую эффективность в стоячей воде и во время ловли на не сильном течении. Приманка выпускается в размерах от № 00 до № 5. На мой взгляд, если ты не берешь целенаправленно ультралайтовую блесну, то мельчить с размером не стоит. Блесна очень универсальна, кроме банальных окуней и щук на "черную фурию" отлично ловится и белый хищник будь то окунь или голавль.

С таким инвентарем ты имеешь все шансы вернуться домой с очень неплохим уловом. Также издание "Комментарии" расскажет, как очистить лодку от запаха рыбы.

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